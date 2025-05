A- A+

política Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel e convoca embaixadora por conflito em Gaza As equipes de emergência da Faixa de Gaza relataram nesta terça-feira a morte de pelo menos 44 pessoas nos bombardeios de Israel

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (20), a suspensão das negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel e convocou sua embaixadora em Londres, Tzipi Hotovely, em resposta à intensificação da ofensiva desse país em Gaza.

As equipes de emergência da Faixa de Gaza relataram nesta terça-feira a morte de pelo menos 44 pessoas nos bombardeios de Israel, que intensificou nos últimos dias as operações militares no território palestino devastado.

"Embora o governo do Reino Unido permaneça comprometido com o acordo comercial existente em vigor, não é possível avançar nas discussões sobre um acordo atualizado com um governo (...) que está adotando políticas flagrantes na Cisjordânia e em Gaza", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado.

O Ministério também anunciou sanções, incluindo restrições financeiras e proibições de viagens, contra colonos israelenses por atos de violência na Cisjordânia.

Entre os sancionados estão Daniella Weiss, "líder dos colonos", e duas organizações.

"As medidas ocorrem após um aumento dramático na violência dos colonos na Cisjordânia, com a ONU registrando mais de 1.800 ataques de colonos contra comunidades palestinas desde 1º de janeiro de 2024", diz o comunicado.

Após o anúncio britânico, o governo de Benjamin Netanyahu respondeu em uma declaração, afirmando que "a pressão externa não desviará Israel de seu caminho de defender sua existência e segurança contra inimigos que buscam sua destruição".

"Se, devido a uma obsessão contra Israel e considerações políticas internas, o governo britânico estiver disposto a prejudicar sua economia, isso é prerrogativa dele", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, no comunicado.

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, anunciou a medida no Parlamento em um discurso e observou que "o mundo está julgando, a história os julgará. Bloquear a ajuda, expandir a guerra, ignorar as preocupações de seus amigos e parceiros. Isso é indefensável e precisa acabar".

O Reino Unido "revisará a cooperação" com Israel, acrescentou.

Israel e Reino Unido iniciaram negociações para um acordo de livre comércio em 2022.

Segundo o governo britânico, Israel era seu 44º maior parceiro comercial em 2024.

Os dois países trocaram 5,8 bilhões de libras (7,74 bilhões de dólares ou 47 bilhões de reais na cotação da época) em bens e serviços no ano passado.

Lammy também denunciou que Israel sofreu um "ataque terrível" nas mãos do Hamas em 7 de outubro de 2023, e lembrou que o governo britânico apoiou seu direito de se defender.

O ministro britânico reiterou seu apelo para que o Hamas liberte todos os reféns israelenses restantes "imediata e incondicionalmente", acrescentando que "não pode continuar governando Gaza".

Veja também