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Internacional

Reino Unido vai apoiar Arábia Saudita contra houthis (imprensa)

A missão britânica vai se limitar a apoiar os aviões sauditas que defendem o país de drones e mísseis huthis, e não atacará diretamente o movimento iemenita, informou a agência de notícias PA

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Prisioneiros iemenitas leais às autoridades Houthi fazem fila após serem libertados de prisões na costa oeste, onde estavam detidos pelas forças governamentais do Iêmen, apoiadas pela Arábia SauditaPrisioneiros iemenitas leais às autoridades Houthi fazem fila após serem libertados de prisões na costa oeste, onde estavam detidos pelas forças governamentais do Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita - Foto: Mohammed Huwais/AFP

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, concordou em fornecer apoio militar à Arábia Saudita para ajudar a combater os ataques dos houthis, informou a imprensa nesta segunda-feira.

Aviões britânicos vão reabastecer caças sauditas durante o voo, informou Burnham a jornalistas, enquanto viajava a Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

A missão britânica vai se limitar a apoiar os aviões sauditas que defendem o país de drones e mísseis huthis, e não atacará diretamente o movimento iemenita, informou a agência de notícias PA.

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A missão de abastecimento vai se somar ao sistema de defesa aérea UK Sky Sabre, já implantado na Arábia Saudita. Burnham disse que o objetivo é "proteger os interesses britânicos e a região em geral". No último sábado, os huthis atacaram Riade pela primeira vez em anos.

O movimento pró-Irã lançou uma ofensiva para ocupar toda a costa iemenita do Mar Vermelho, o que lhes daria o controle do Estreito de Bab el-Mandeb. Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

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