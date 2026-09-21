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Internacional Reino Unido vai apoiar Arábia Saudita contra houthis (imprensa) A missão britânica vai se limitar a apoiar os aviões sauditas que defendem o país de drones e mísseis huthis, e não atacará diretamente o movimento iemenita, informou a agência de notícias PA

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, concordou em fornecer apoio militar à Arábia Saudita para ajudar a combater os ataques dos houthis, informou a imprensa nesta segunda-feira.

Aviões britânicos vão reabastecer caças sauditas durante o voo, informou Burnham a jornalistas, enquanto viajava a Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

A missão britânica vai se limitar a apoiar os aviões sauditas que defendem o país de drones e mísseis huthis, e não atacará diretamente o movimento iemenita, informou a agência de notícias PA.

A missão de abastecimento vai se somar ao sistema de defesa aérea UK Sky Sabre, já implantado na Arábia Saudita. Burnham disse que o objetivo é "proteger os interesses britânicos e a região em geral". No último sábado, os huthis atacaram Riade pela primeira vez em anos.

O movimento pró-Irã lançou uma ofensiva para ocupar toda a costa iemenita do Mar Vermelho, o que lhes daria o controle do Estreito de Bab el-Mandeb. Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

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