Reino Unido vai usar exame ósseo para comprovar idade de menores imigrantes

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira, que vai usar exame ósseo para comprovar a idade de imigrantes que cheguem ao país alegando ser menores. O ministro da imigração, Robert Jenrick, afirmou que esta será uma das medidas apresentadas ao Parlamento esta semana pelo governo conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, que fez do combate à imigração ilegal a principal bandeira de seu mandato.

Pelo projeto, as autoridades do país poderão pedir "radiografias para determinar cientificamente a idade” de uma pessoa. Isso inclui radiografar a arcada dentária e o punho, além de exames de ressonância magnética do joelho e da clavícula. O objetivo é impedir que adultos tentem se passar por menores para ganhar tratamento diferenciado.

Lei polêmica

Vários países europeus já usam essas técnicas de medição etária e enfrentam críticas de médicos e associações de apoio aos imigrantes, pela falta de precisão nos resultados. Entre junho de 2016 e o mesmo mês de 2023, foram 11.275 casos de litígio envolvendo o questionamento da idade de solicitantes de asilo no Reino Unido. O Ministério da Imigração alega que em quase a metade dos casos [5.551] as pessoas acabaram sendo consideradas adultas ao fim dos processos.

Nos últimos meses, o governo endureceu as leis de imigração para tentar conter o número crescente de imigrantes ilegais que chegam sobretudo pela arriscada travessia do canal da Macha, vindos da França. No ano passado, mais de 45 mil pessoas chegaram ao território britânico por essa rota e mais 23 mil já cruzaram o canal este ano.

Em julho, o Parlamento britânico aprovou a polêmica reforma na legislação para impedir imigrantes ilegais de pedirem asilo. duramente criticada por entidades de defesa dos direitos humanos. Embora a aprovação da lei tenha sido um impulso para Sunak e, tecnicamente, cumpra a promessa que fez no início deste ano de "aprovar novas leis para parar pequenas embarcações, garantindo que, se você vier a este país ilegalmente, seja detido e rapidamente removido", não está claro como, na prática, será possível impedir imediatamente novas travessias.

