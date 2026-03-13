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PETRÓLEO Reino Unido vê choque do petróleo como propulsor para Rússia financiar guerra na Ucrânia A área de inteligência britânica avalia que a Rússia tem fornecido ao Irã diplomacia política e humanitária

O Ministério da Defesa do Reino Unido avalia que os preços mais elevados do petróleo diante do conflito no Irã darão à Rússia "certamente" um impulso de curto prazo e maior capacidade para o país financiar a guerra na Ucrânia.

Em atualização da área de inteligência do departamento britânico sobre a Ucrânia com data de hoje, o Ministério cita que "enquanto o conflito continuar, a receita do governo russo vai com certeza aumentar em resposta ao aumento global dos preços do petróleo e dos descontos reduzidos sobre o petróleo da Rússia".

Para o departamento britânico, existe apenas uma chance remota de o conflito no Irã ter impacto direto na habilidade de a Rússia conduzir a guerra na Ucrânia. "Desde 2024, é quase certo que a dependência da Rússia em relação aos sistemas aéreos não tripulados iranianos declinou, já que Moscou expandiu a sua própria capacidade de produzi-los".

A área de inteligência britânica avalia que a Rússia tem fornecido ao Irã diplomacia política e humanitária. "Também tem usado sua posição em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, para influenciar a tomada de decisões e prover suporte de 'soft power'", pontua o Ministério. No conceito das relações internacionais, o soft power é o termo usado para descrever a habilidade de um corpo político - um Estado, por exemplo - para influenciar indiretamente o comportamento ou interesses de outros corpos políticos.



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