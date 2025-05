A- A+

VISITA Reitor da PUC-RJ conta como foi encontro com papa há menos de um mês: ''É um homem profundo'' Padre Anderson está organizando um encontro de reitores das universidades católicas ibero-americanas

Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ), o padre Anderson Pedroso se encontrou com o então cardeal Robert Prevost na última Sexta Feira Santa, em abril, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Prevost foi eleito papa na quinta-feira, 8, e adotou o nome de Leão XIV. "Foi um privilégio; estava diante de um homem de Deus", contou o reitor.

Padre Anderson está organizando um encontro de reitores das universidades católicas ibero-americanas, que vai acontecer entre os dias 20 e 24 de maio, no campus da Gávea, no Rio, sob o nome Dívida Ecológica e Esperança Pública. São esperados mais de 200 líderes de 150 universidades da América Latina, Caribe, Estados Unidos, Espanha e Portugal.

A ideia é debater não apenas a questão ecológica, como também a importância da democracia no continente americano.

"Como ele (Prevost) era o prefeito dos bispos, parte de seu trabalho era justamente promover esse encontro", contou padre Anderson, que aproveitou a ocasião para fazer uma foto ao lado do então cardeal. "Como ele está nos apoiando, fui conversar com ele sobre isso."

Sobre o encontro com Prevost na Basílica de São Pedro, padre Anderson contou.

"Foi um encontro muito bonito na basílica, ele é um homem muito profundo, que aparenta timidez, mas, na verdade, é um homem reservado. É um homem profundo, de muita espiritualidade, um homem de Deus. Conversei com ele sobre o encontro de reitores e também sobre outras questões. Foi um privilégio. Só sabia de uma coisa: estava diante de um homem de Deus; agora entendo que realmente estava diante do novo papa Leão XIV".

Este será o segundo encontro dos reitores ibero-americanos. O primeiro foi realizado pelo papa Francisco, em setembro de 2023. A Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum (RUC) foi criada em 2016, sob a inspiração da encíclica Laudato Si (Louvado Seja), escrita pelo papa Francisco no ano anterior como um alerta ao agravamento da crise climática que assola o planeta

"O novo papa é um missionário, um migrante, um homem que saiu do seu país, deixou a mentalidade americana para trás, e se tornou peruano, bispo de um lugar muito pobre", resumiu padre Anderson, citando as qualidades e o preparo de Provost. "Ele ainda foi padre geral dos agostinianos, o chefe de todos os agostinianos do mundo, e finalmente, foi trabalhar na Cúria, como prefeito dos bispos."

Chamou atenção do padre Anderson Pedroso também o tom adotado por Leão XIV em seu primeiro discurso, diante de 150 mil pessoas que lotaram a Praça São Pedro nesta quinta-feira.

"Ele prestou uma homenagem extraordinária ao papa Francisco, ao citá-lo de forma afetiva, abundante e muito comprometida. E falou uma palavra muito importante, sinodalidade (um chamado à participação ativa de todos os membros da Igreja), que é a nova forma de governança da Igreja."

