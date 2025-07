A- A+

Em coletiva de imprensa, Alfredo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), informou, na manhã desta terça-feira (8), que realizará cortes para garantir o funcionamento da instituição até o final deste ano.

“Só temos orçamento previsto até outubro de 2025”, relatou Alfredo, que estava acompanhado do vice-reitor da instituição, Moacyr Araújo.

As medidas impactarão pelo menos 40 mil estudantes dos 115 cursos de graduação e pós-graduação, além dos três mil professores efetivos no quadro da UFPE. Os alunos de mestrado e doutorado também serão afetados com as suspensões.

Entre elas, estão previstas a suspensão de lançamento de editais e contratos. "O não lançamento de editais servirá para manter a UFPE e conseguirmos finalizar o ano de 2025", contou.

Segundo Alfredo, para manter o funcionamento da universidade, seria necessário um aporte de R$ 23,9 milhões

“É uma estrutura muito grande, contamos com 377 prédios. Para mantê-los, utilizamos o orçamento da União. A responsabilidade de manutenção é do governo federal”, disse.

O reitor também contou que o orçamento destinado para o ano de 2025 foi de R$ 170 milhões. Em 2014, a UFPE recebeu R$ 233 milhões.

“Em junho deste ano, recebemos uma recomposição de 7,9 milhões, como foi prometido pelo Ministério da Educação. Mas ainda é insuficiente para manter o conjunto de atividades funcionando de forma plena”, afirmou.

"Por isso, existe a necessidade de suspender as bolsas e editais. Não podemos ter esses gastos", contou.

No entanto, Alfredo garantiu que as bolsas direcionadas para a permanência estudantil na universidade não estão inclusas nos cortes. "Não vamos reduzir as bolsas de assistência estudantil [...] Preservamos todas as bolsas direcionadas para a permanência dos nossos alunos, como de monitoria e pesquisa. É uma prioridade máxima para a UFPE", explica o reitor.

Alguns dos cortes também afetarão diretamente a manutenção da UFPE, como o conserto de ar-condicionados, esgoto e poços instalados nos prédios das instituições. Os restaurantes universitários, no entanto, não serão afetados pelos cortes.

As atividades de campo também estão suspensas desde o início do semestre, em abril de 2025. "Apenas as que fazem parte do currículo essencial da graduação continuarão", disse Moacyr, vice-reitor da UFPE.

Sertânia

Em relação ao novo campus da Universidade, que ficará localizado em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Alfredo afirmou que “ele não será impactado porque conta com um orçamento especifico”.

