Reitor da UFPE ressalta recomposição orçamentária das universidades, mas cobra ações mais imediatas

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, ressaltou a importância da recomposição orçamentária das universidades e institutos federais, anunciada pelo Ministério da Educação, na última terça-feira (27).

Por meio de um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (26), Alfredo comentou que esteve presente na reunião dos reitores e avaliou os impactos da decisão do governo federal.

“Estou aqui em Brasília, no Ministério da Educação, tratando das pautas da Universidade Federal. É importante dizer inicialmente que foi regularizada a questão da execução orçamentária para 1/12 avos e também foi anunciada a recomposição orçamentária de 400 milhões para as universidades e institutos federais. Isso significa que caberá às universidades federais algo em torno de 250 milhões, fazendo, portanto, a recomposição do recurso do PLOA [Projeto de Lei Orçamentária], que havia sido cortado”, explicou Alfredo.