Reitor da Unicap visita a Folha de Pernambuco, fala sobre semana de integração e anuncia novidades

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) completou 80 anos em abril último, e carrega consigo uma história de superação, conquistas e um quadro de gestores, professores e alunos repletos de experiência e bagagem profissional. As ações em torno dessa comemoração permeiam o ano todo, e para falar dos feitos, da construção dessa história na educação pernambucana e das expectativas para o futuro, o reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, visitou a sede da Folha de Pernambuco, no bairro do Recife, na manhã desta segunda-feira (16).

O líder da instituição de ensino foi recebido pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi, pelo diretor operacional, José Américo, pela editora-chefe, Leusa Santos, pela gerente de mercado, Tânia Campos, e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

A 21ª Semana de Integração da Unicap + Sociedade, é o maior evento anual da instituição. Direcionado a todos os públicos, o objetivo dessa semana, que se inicia hoje e vai até a sexta-feira (20), é a prestação de serviços à população. A programação completa do evento está no final do texto.

Os 11 polos carregam consigo assuntos interessantes e de relevância popular, como Segurança Pública e Direitos Humanos, atendimento jurídico gratuito e roda de conversa entre professores, estudantes e parceiros comunitários sobre as iniciativas de extensão desenvolvidas com a comunidade. São eles:

Pernambucanidades;

Cidadania;

Cultural;

Discursivo;

Gastronômico;

Literarte;

Saúde;

Esportivo;

Geek;

Extensão;

Rádio ao Vivo/Voluntariado.

O reitor vê na Siucs a oportunidade de integração da universidade com a população do município, através dos trabalhos que serão feitos. A programação terá quatro eixos: Discursivo, Cultural, Expositivo e Prestação de Serviço.

Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

"A universidade vira uma grande feira de eventos, porque são diversos serviços feitos ao mesmo tempo. Tem alguns deles onde tem mais gente, como, por exemplo, o atendimento gratuito de saúde e jurídico. É bem característico da Unicap. Essa integração acontece depois das provas dos alunos. Antes de eles voltarem às aulas com os conteúdos, acontece isso", explicou.

Campus Olinda: uma inovação social

Um sonho da direção da Unicap é a construção do Campus Olinda, que vai ser dedicado exclusivamente às ações de extensão dos 46 cursos de graduação que a instituição oferece. O terreno com área de cinco hectares, onde a nova unidade funcionará, abrigou a antiga casa de Retiro São José, entre os bairros de Caixa D'água e Águas Compridas e próximo do limite com Beberibe. Ou seja, entre as duas cidades.

O local tem, atualmente, um imóvel com 80 quartos e vai ser reformado para acolher todos os projetos de extensão da Unicap, em sete polos, sendo eles: Educação e Trabalho; Direito e Cidadania; Ecologia e Questões Socioambientais; Diálogo Inter-religioo; Cultura e Comunicação; Acolhida e Serviços e Saúde e Bem-estar.

De acordo com o Padre Pedro Rubens, cada aluno deverá cumprir cerca de 10% da carga horária total do curso, obrigatoriamente, nesse campus, no contra turno, visto que a regra do Ministério da Educação (MEC) ordena que o aluno cumpra esse tempo em um turno diferente do qual ele estuda.

Para o suporte na chegada dos estudantes à unidade, o gestor da universidade afirma que um plano de segurança e construção viária foi traçado. Com isso, um anel viário deverá ser construído para garantir o acesso ao local. Ainda não há previsão para construção da unidade, pois, de acordo com o padre, a Unicap aguarda aprovação do Governo do Estado.

"É uma área verde que fica no morro. É a um quilômetro do Terminal de Xambá. O acesso não é fácil. Mas isso não é empecilho. Nós temos um projeto protocolado e pré-aprovado no Governo do Estado. Propomos a cessão de 15 metros dentro da propriedade para fazer um anel viário. O ônibus que sai do Terminal do Xambá, faz o círculo da propriedade e volta para o ponto de partida. Seria uma linha para sete bairros que não têm ônibus. São cerca de dois quilômetros para pegar um ônibus", detalhou ele. Localização de onde será o novo campus da Unicap | Foto: Divulgação/ Unicap

CatIA: a inteligência artificial da Unicap

Acompanhando as transformações tecnológicas, a Universidade Católica de Pernambuco criou a CatIa, uma assistente virtual que não leva esse nome por acaso. É a junção da abreviação das palavras Católica (Cat) e Inteligência Artificial (IA). É possível encontrar a figura icônica da Unicap no site, quando as pessoas vão se inscrever no vestibular ou durante os atendimentos pelo WhatsApp.

CatIA, a inteligência artificial da Unicap | Foto: Reprodução/ Site Unicap

Eco Parque das Religiões

O espaço promete convergir entre as mais variadas crenças, religiões e expressões consideradas sagradas, em um ambiente aberto para todos os públicos e ao ar livre. O Eco Parque das Religiões, que vai fazer parte da Cidade Alta, em Olinda, vai ser mais uma opção de turismo e lazer.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Unicap, os Franciscanos e o Parque das Religiões, que é uma entidade civil que reúne cientistas, intelectuais, professores, pesquisadores e pessoas de diferentes credos e profissões dedicadas à extensão e a atividades práticas ligadas à religião.

"O Eco Parque das Religiões vai conectar a gente com a natureza e essa natureza fala a linguagem de Deus. Iremos encontrar Deus nesse lugar místico que é patrimônio cultural e histórico. Está muito bonito e eu espero que a gente coloque esse projeto na praça", conclui.

Confira a programação completa da 21ª Semana de Integração da Unicap + Sociedade

POLO CIDADANIA

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 10h / 13h

ATIVIDADE: Atendimento Jurídico gratuito.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 9h / 14h

ATIVIDADE: Campanha “Segurança Pública e Direitos Humanos”.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Campanha Ativos Digitais (parceira com Polo GEEK).

LOCAL: Polo GEEK



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: Palestra: Direitos à Saúde – Serviços Estaduais de Saúde.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 10h / 13h30

ATIVIDADE: Atendimento Jurídico Gratuito.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 9h / 14h

ATIVIDADE: Campanha “Segurança Pública e Direitos Humanos”.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Campanha Ativos Digitais (parceria com Polo GEEK).

LOCAL: Polo GEEK



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 10h / 13h30

ATIVIDADE: Atendimento Jurídico gratuito.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: Campanha “Segurança Pública e Direitos Humanos”.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Campanha Ativos Digitais (parceira com Polo GEEK).

LOCAL: Polo GEEK



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: Oficina Vivencial: “A pedagogia do jogo do espelho: uma experiencia na mediação humanista.

VAGAS: 15

LOCAL: Espaço Multiuso NDPJUS

HORÁRIO: 10h / 13h30

ATIVIDADE: Atendimento Jurídico gratuito

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 9h / 14h

ATIVIDADE: Campanha “Segurança Pública e Direitos Humanos”.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Campanha Ativos Digitais (parceira com Polo GEEK).

LOCAL: Polo GEEK



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: Educação Financeira e Combate aos Superendividamento.

LOCAL: ASTEPI

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Web 3.0 e Criptoativos.

LOCAL: Espaço Multiuso NDPJUS

POLO CULTURAL

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 10h

ATIVIDADE: Show de abertura com Silvério Pessoa, Percy Marques e Mestre Corisco

LOCAL: Tenda bloco B

HORÁRIO: 12h15

ATIVIDADE: Vozes da Unicap

LOCAL: Tenda bloco B

HORÁRIO: 18h

ATIVIDADE: Projeto Som do ALTO

LOCAL: Biblioteca

HORÁRIO: 20h

ATIVIDADE: Lucinha Guerra Em Cena

LOCAL: Tenda bloco B



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 12h15

ATIVIDADE: Vozes da Unicap

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 17h

ATIVIDADE: Sarau OUSE – Recital com músicas de Rita Lee

LOCAL: Palco Biblioteca

HORÁRIO: 18h30

ATIVIDADE: Marcio Rastaman e Banda

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 20h

ATIVIDADE: A Grande Máquina de Triturar Gente

LOCAL: Tenda bloco G



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 12h15

ATIVIDADE: Vozes da Unicap

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 18h30

ATIVIDADE: Sargaço Night Club

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 20h

ATIVIDADE: Natércia Dantas – Show “As coisas que aprendi nos discos”

LOCAL: Tenda do bloco B



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: 12h15

ATIVIDADE: Vozes da Unicap

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 16h

ATIVIDADE: Seresta Prateada

LOCAL: Biblioteca

HORÁRIO: 17h

ATIVIDADE: Rui Ribeiro e Amigos

LOCAL: Biblioteca

HORÁRIO: 18h

ATIVIDADE: Wilson Monteiro e Banda “Show Do melaço de cana ao forró pé de serra”

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 20h

ATIVIDADE: Duo Bete de Castro & Leo de Castro

LOCAL: Tenda do bloco B



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 12h15

ATIVIDADE: Vozes da Unicap

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 17h

ATIVIDADE: Acorda Vocal

LOCAL: Tenda do bloco B

HORÁRIO: 18h

ATIVIDADE: MPB Unicap

LOCAL: Tenda do bloco B



POLO DISCURSIVO

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 13h30

ATIVIDADE: SEMINÁRIO TEMÁTICO – PPGD DIREITO, POLÍTICA E PESQUISA SOCIAL.

VAGAS: capacidade do auditório

LOCAL: Auditório G4 (3º andar)



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 11h às 12h

ATIVIDADE: PAINEL 2 - MULHER E PODER: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS ESPAÇOS DE PODER.

LOCAL: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu

HORÁRIO: 17h

ATIVIDADE: OFICINA DE LIBRAS - APRESENTAÇÃO PESSOAL.

VAGAS: 25

LOCAL: Sala 820 - Bloco B

HORÁRIO: 18h

ATIVIDADE: SIMPÓSIO: OUTUBRO ROSA NA SIUCS - PALESTRA COM A GINECOLOGISTA ESPECIALISTA EM SAÚDE DA MULHER NA MENOPAUSA (SEXUALIDADE DEPOIS DOS 40 ANOS, ETARISMO E OUTROS TEMAS AFINS).

VAGAS: capacidade do auditório

LOCAL: Auditório Dom Helder



HORÁRIO:13h30

ATIVIDADE: SEMINÁRIO TEMÁTICO – PPGD DIREITO, POLÍTICA E PESQUISA SOCIAL.

VAGAS: capacidade do auditório

LOCAL: Auditório G4 (3º andar)



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: OFICINA DE BONECAS DE PANO E ENXOVAL PARA BEBÊS.

VAGAS: 15

LOCAL: Sala 705 – Bloco G

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: PALESTRA - A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO.

LOCAL: Auditório G4 (3º andar)

HORÁRIO: 13h30

ATIVIDADE: SEMINÁRIO TEMÁTICO – PPGD DIREITO, POLÍTICA E PESQUISA SOCIAL.

LOCAL: Auditório G4 (3º andar)

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: OFICINA – FOTOGRAFIA: ESTÉTICA NA FOTOGRAFIA.

VAGAS: 15

LOCAL: Laboratório de Fotografia – Sala 002 – bloco G

HORÁRIO: 15h

ATIVIDADE: OFICINA DE PLANTIO E CULTIVO DO ORQUÍDEAS.

VAGAS: 20

LOCAL: Sala 705 – Bloco G



19 | OUTUBRO

HORÁRIO:9h

ATIVIDADE: OFICINA DE LAÇOS DE CABELO (IRMÃOS HALULI).

VAGAS: 15

LOCAL: Sala 705 – Bloco G

HORÁRIO: 9h

ATIVIDADE: OFICINA VIVENCIAL - TEMA: “A PEDAGOGIA DO JOGO DE ESPELHOS: UMA EXPERIÊNCIA NA MEDIAÇÃO HUMANISTA”.

VAGAS: 15

LOCAL: Espaço NDPJUS (8º andar bloco G)

HORÁRIO: 13h - 17h

ATIVIDADE: OFICINA DE ILUSTRAÇÃO MANUAL "DA FOLHA AO FRUTO".

VAGAS: 10

LOCAL: Sala 705 – Bloco G



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: OFICINA - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA.

VAGAS: 20

LOCAL: Sala 705 – Bloco G

POLO LITERARTE

16, 17 e 18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Rádio ao Vivo – 30 anos

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 20h20

ATIVIDADE: Rádio ao Vivo com Banda Trio Bolivar

LOCAL: Tenda do bloco G



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 20h20

ATIVIDADE: Rádio ao vivo com Banda de DPC

LOCAL: Tenda do bloco G



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Feira de Livros – Troca/Troca

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 18h30

ATIVIDADE: Espetáculo A Cara do Pai

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 20h20

ATIVIDADE: Rádio ao vivo com banda Abelardo

LOCAL: Tenda do bloco G



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Rádio ao vivo com Carambola Rossi

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 14h50

ATIVIDADE: Rádio ao vivo 30 anos

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 20h20

ATIVIDADE: Rádio ao vivo Música Regional – Coco de Resistência



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 12h

ATIVIDADE: Mesa pra 2 – NOVA BRASIL + COLETIVA}

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Rádio ao vivo: Literatura de Cordel: Poeta Esperantivo Jefte Amorim, Antonio Marinho e convidados

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 16h40

ATIVIDADE: Católica In Love

LOCAL: Tenda do bloco G

HORÁRIO: 18h30

ATIVIDADE: Oficina Vivencias Circenses

LOCAL: Tenda do bloco G

POLO ESPORTIVO

17 | OUTUBRO

HORÁRIO: A definir

ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DE FUTMESA.

LOCAL: Jardim da Unicap



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: A definir

ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DE FUTMESA.

LOCAL: Jardim da Unicap

HORÁRIO: A partir das 18h

ATIVIDADE: TORNEIO UNICAP DE VERÃO DE TÊNIS DE MESA.

Local: Ginásio do bloco "A"



21 | OUTUBRO

HORÁRIO: A partir das 9h

ATIVIDADE: TORNEIO DE FUTSAL FUNCIONÁRIOS/TERCEIRIZADOS.

LOCAL: Ginásio Unicap/Nóbrega

POLO GEEK

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: Oficina de Papercraft.

LOCAL: Lab 2 da Biblioteca



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 16h

ATIVIDADE: EXPO Paixão Geek - 2ª Edição.

LOCAL: Hall da Biblioteca Central

HORÁRIO: 9h / 14h / 18h

ATIVIDADE: Just Dance.

LOCAL: Hall do bloco G

HORÁRIO: 19h

ATIVIDADE: Web Talk: Papo de Colecionador.

LOCAL: Pavilhão Maker

HORÁRIO: A definir

ATIVIDADE: Palestra sobre RPG.

LOCAL: Pavilhão Maker



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 16h

ATIVIDADE: EXPO Paixão Geek - 2ª Edição.

LOCAL: Hall da Biblioteca Central

HORÁRIO: 9h / 14h / 18h

ATIVIDADE: Just Dance.

LOCAL: Hall do bloco G

HORÁRIO: A definir

ATIVIDADE: Jogo de RPG.

LOCAL: Lab 1 da Biblioteca



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: 16h

ATIVIDADE: EXPO Paixão Geek - 2ª Edição.

LOCAL: Hall da Biblioteca Central

HORÁRIO: 9h / 14h / 18h

ATIVIDADE: Just Dance.

LOCAL: Hall do bloco G



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 16h

ATIVIDADE: EXPO Paixão Geek - 2ª Edição.

LOCAL: Hall da Biblioteca Central

HORÁRIO: 9h / 14h

ATIVIDADE: Just Dance.

LOCAL: Hall do bloco G



POLO EXTENSÃO

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: CAFÉ DA MANHÃ: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNIDADE

Roda de conversa entre professores, estudantes e parceiros comunitários sobre as iniciativas de extensão desenvolvidas com a comunidade.

LOCAL: Pavilhão Maker Unicap / ICAM

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: ESPAÇO UNIMPACT - CRIAÇÃO DE PROJETOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS COM A UNIVERSIDADE.

Oficina para que a comunidade em geral possa criar projetos para serem desenvolvidos junto aos cursos da universidade por meio de projetos e iniciativas de extensão.

LOCAL: Pavilhão Maker Unicap / ICAM



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: CAFÉ DA MANHÃ: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNIDADE.

Roda de conversa entre professores, estudantes e parceiros comunitários sobre as iniciativas de extensão desenvolvidas com a comunidade.

LOCAL: Pavilhão Maker Unicap / ICAM

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: 1ª - JORNADA UNICAP, EXTENSÃO E SOCIEDADE.

Apresentação de Projetos de Extensão desenvolvidos pela Unicap com a Sociedade.

LOCAL: Sala 304 - Bloco D



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: ESPAÇO UNIMPACT - CRIAÇÃO DE PROJETOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS COM A UNIVERSIDADE.

Oficina para que a comunidade em geral possa criar projetos para serem desenvolvidos junto aos cursos da universidade por meio de projetos e iniciativas de extensão.

LOCAL: Sala 304 - Bloco D

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: ESPAÇO: EXTENSÃO E APRENDIZAGEM E SERVIÇO.

Criação e desenvolvimento de Projetos de Extensão (Alunos e professores).

LOCAL: Sala 304 - Bloco D



19 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: CAFÉ DA MANHÃ: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNIDADE.

Roda de conversa entre professores, estudantes e parceiros comunitários sobre as iniciativas de extensão desenvolvidas com a comunidade.

LOCAL: Pavilhão Maker Unicap / ICAM

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: 1ª - JORNADA UNICAP, EXTENSÃO E SOCIEDADE.

Apresentação de Projetos de Extensão desenvolvidos pela Unicap com a Sociedade.

LOCAL: Sala 304 - Bloco D



20 | OUTUBRO

HORÁRIO: 9h30

ATIVIDADE: CAFÉ DA MANHÃ: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNIDADE.

Roda de conversa entre professores, estudantes e parceiros comunitários sobre as iniciativas de extensão desenvolvidas com a comunidade.

LOCAL: Pavilhão Maker Unicap / ICAM

HORÁRIO: 14h

ATIVIDADE: 1ª - JORNADA UNICAP, EXTENSÃO E SOCIEDADE.

Apresentação de Projetos de Extensão desenvolvidos pela Unicap com a Sociedade.

LOCAL: Sala 304 - Bloco D



POLO PERNAMBUCANIDADES E GASTRONÔMICO

EM BREVE

POLO SAÚDE

16 | OUTUBRO

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: É virose? Manejo de crianças com sintomas gripais: uma abordagem multidisciplinar

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Terapias Integrativas

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Avaliação fisioterapêutica do Desenvolvimento Infantil e orientações aos pais

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Atividade laboral

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem auditiva (bebê e infantil)

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem auditiva (adulto)

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Atendimento médico em Pediatria

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Grupo Reflexivo sobre Saúde Mental

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Micróbios e doenças: como podemos evitar?

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Pneumologia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Ginecologia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Avaliação do sono e tratamentos naturais

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Avaliação Fisioterapêutica Respiratória

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Conscientização sobre a prevenção do Acidente Vascular Encefálico

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem auditiva (adulto)

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Avaliação Nutricional

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A



17 | OUTUBRO

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Orientação de Primeiros Socorros. O que fazer diante de acidentes do dia a dia?

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Avaliação no sono e tratamentos naturais | Lafime

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Pilates

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Atividade laboral

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Atendimento em Hebiatria

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: 10 passos para alimentação saudável

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Grupo Reflexivo sobre Saúde Mental

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Plantas medicinais: Benefícios e cuidados

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Terapias Integrativas

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Conscientização sobre a prevenção do Acidente Vascular Encefálico

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem auditiva (adulto)

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Hebiatria

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: 10 passos para alimentação saudável

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A



18 | OUTUBRO

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Acidentes com animais peçonhentos

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Terapias Integrativas

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Mobilidade pélvica na bola suíça

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem auditiva (adulto)

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Saúde Feminina: Exame Clínico das mamas e ação educativa.

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Atualização vacinal

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Terapias naturais e menopausa

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Triagem Hepatites

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Grupo Reflexivo sobre Saúde Mental

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 8h

ATIVIDADE: Orientações sobre alimentos naturais

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Tipagem sanguínea

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Metabólica - antropometria, PA e glicemia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: A beleza do gestar: orientação, atendimento e USG (pintura gestacional) para gestantes

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Terapias naturais e menopausa

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Uso de exergames para ganho de equilíbrio

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Conscientização sobre o Câncer de mama

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Conscientização sobre a prevenção do Acidente Vascular Encefálico

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Pilates

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Avaliação e cuidados sobre o Pé diabético

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Auditiva

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem e Orientação da deglutição/Mastigação

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Reabilitação Labiríntica

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Cardiologia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Exame do Eletrocardiograma

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Triagem Hepatites

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Infectologia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Atendimento em Otorrinolaringologia

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

HORÁRIO: 13h

ATIVIDADE: Orientações sobre alimentos naturais

LOCAL: Auditório Dom Helder – térreo do bloco A

Observação: O(a) interessado(a) deverá direcionar-se à recepção do Pólo Saúde, localizada no Auditório Dom Helder, onde serão realizados: cadastro, orientações sobre as atividades oferecidas no dia e distribuição das fichas de atendimento.

