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Educação Reitora da UNIFG Pernambuco visita a Folha de Pernambuco Gestora também está à frente de outras duas instituições de ensino na região, a UnP e a FPB, do Grupo Ânima Educação

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A reitora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG Pernambuco), Bárbara Azevedo, visitou a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (6). A gestora foi recepcionada pela gerente de Mercado do jornal, Tânia Campos, e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota. Ela também veio acompanhada do gerente da instituição de ensino, Cláudio Gonsalves.

Na visita, a reitora, que também está à frente de outras duas instituições de ensino na região, a Universidade Potiguar (UnP) e a Faculdade da Paraíba, reforçou qual o principal objetivo a curto prazo da UNIFG.

"Recebemos a visita do Ministério da Educação para autorização do curso de medicina na UNIFG. Recebemos nota 5, que é a nota máxima. Estamos aguardando agora a publicação no Diário Oficial", apontou.

“Temos ainda mais de 40 cursos em áreas como gestão, engenharia, tecnologia e saúde, além de um Campus aqui na Boa Vista. Temos uma vertente muito forte na integração entre o prático e o acadêmico. Os alunos têm muitas oportunidades de vivenciar as práticas, fazer o networking, além de contar com laboratórios de ponta”, ressaltou.

Bárbara também alertou para a preocupação da UNIFG em se manter atualizada em meio ao cenário das novidades tecnológicas, como uso de Inteligência Artificial, por exemplo.

“O sonho de Daniel Castanho (cofundador do Grupo Ânima Educação) era de que não existisse uma diferença entre a disciplina presencial e a online. O objetivo era que isso fosse muito fluido e híbrido, de acordo com a necessidade do aluno naquele momento ou para aquela disciplina especificamente. Eu acho que a tecnologia, como a IA e outras, não entra para competir, mas sim auxiliar. Estamos sempre buscando inovação, mas sem esquecer que a prioridade são os alunos e docentes que estão por trás disso”, pontuou.

Histórico

Bárbara iniciou a carreira na UnP, em 2007, atuando na área de internacionalização, com foco na construção de parcerias globais e no intercâmbio de estudantes. Ao longo da trajetória, também passou pelas áreas Comercial (regional Nordeste) e de Relacionamento com o Aluno. Em 2021, migrou para a área de Gestão de Unidades, assumindo a reitoria em 2025.

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