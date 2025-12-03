A- A+

Educação Reitora de faculdade no Recife é eleita primeira mulher a presidir a Abruc Maria das Graças Soares da Costa foi eleita para presidir o biênio 2025-2027 da instituição

A Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (Abruc) elegeu, em Assembleia Geral Extraordinária, a reitora do Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire), Maria das Graças Soares da Costa, para a sua presidência. Ela é a primeira mulher a presidir a instituição em 30 anos.

A nova diretora se torna agora a 11ª dirigente a assumir o cargo desde a fundação da instituição. Ela presidirá a Abruc no biênio 2025-2027.

Com uma trajetória consolidada na Educação Básica e Superior, a Irmã Graça, como é conhecida, também possui atuação expressiva em áreas como economia solidária, promoção da dignidade feminina e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Além de reitora do Unifafire, é diretora geral do Colégio de São José – primeira instituição de ensino fundada pelas Irmãs de Santa Doroteia no Brasil – e integra a diretoria da própria Abruc e da Organização Universitária Interamericana (OUI).

Ligada ao legado pedagógico de Paulo Freire, a professora mantém vínculo com o Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas e com a Cátedra Paulo Freire da UFPE, fortalecendo a articulação entre formação acadêmica, compromisso social e práticas educativas de inspiração freireana.

À frente do Centro Universitário Unifafire, Irmã Graça tem conduzido uma gestão marcada pela expansão de cursos, fortalecimento da qualidade acadêmica e criação de projetos de impacto social.

Entre as principais iniciativas estão a Casa de Justiça e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco; o Centro de Estudos e Atendimentos Relativos à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (CEPARVS); cursos voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade; e o Programa Semeando Futuro, que apoia o empreendedorismo feminino com base na economia criativa e solidária.

A nova diretoria também conta com a participação da reitora Evania Schneider, da Univates (RS), eleita primeira tesoureira da entidade.

A Abruc reúne instituições sem fins lucrativos comprometidas com educação de qualidade, formação humana e responsabilidade social, atuando na articulação e na defesa do modelo comunitário junto a órgãos governamentais e à sociedade.

