CHINA Relação China-Rússia se manteve firme como rocha contra todas as adversidades, diz chanceler China e Rússia compartilham um alto grau de confiança política mútua, disse Wang

Em um mundo turbulento e em mudança, a relação China-Rússia tem se mantido firme como rocha contra todas as adversidades, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesse domingo (8).

A parceria estratégica de coordenação China-Rússia tem sido baseada na igualdade, respeito e benefício mútuo desde o primeiro dia, o que representa a direção de um novo tipo de relações entre grandes países, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional.

China e Rússia compartilham um alto grau de confiança política mútua, disse Wang, observando que trabalhar lado ao lado está no cerne dessa relação, e a forte resiliência estratégica permite que ela desafie qualquer instigação ou pressão externas.

China e Rússia atuam em estreita coordenação. Em principais assuntos internacionais e regionais, China e Rússia compartilham o consenso estratégico mais amplo e a coordenação estratégica mais próxima, incluindo a defesa da regra e da ordem internacionais, observou Wang.

Há 80 anos, China e Rússia juntas contribuíram para a construção da ordem pós-guerra. Hoje, 80 anos depois, China e Rússia juntas vão dar impulso ao advento de um mundo multipolar, disse ele.

