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Relações com Argentina seguirão 'rebaixadas' enquanto 'persistirem os ataques' de Milei

Disputas entre os dois países têm aumentado após os repetidos insultos do presidente argentino contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

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Relações com Argentina seguirão 'rebaixadas' enquanto 'persistirem os ataques' de MileiRelações com Argentina seguirão 'rebaixadas' enquanto 'persistirem os ataques' de Milei - Foto: Luis Robayo/AFP

O Brasil manterá suas relações com a Argentina no nível de encarregado de negócios "enquanto persistirem os ataques de Javier Milei às instituições democráticas brasileiras", disse uma fonte do Itamaraty à AFP nesta quarta-feira (5).

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As disputas entre os dois países têm aumentado após os repetidos insultos de Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de "ladrão" e "corrupto". Na terça-feira (4), o governo brasileiro decidiu rebaixar o nível de suas relações com a Argentina.

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