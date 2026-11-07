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Crise no paraguai Relações Exteriores do Paraguai diz que país "sai fortalecido" de crise do Ueno Bank Segundo o Ministério, a crise de um banco local provocou semanas de tensão e colocou à prova a força das instituições paraguaias

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai afirmou neste sábado (7) que o país "sai fortalecido" da crise financeira e política desencadeada pelo colapso do Ueno Bank, que levou à destituição do presidente Santiago Peña na sexta-feira (6). Em comunicado publicado em seu site, a pasta defendeu a "robustez do sistema financeiro" e apresentou o impeachment e a posse de Pedro Alliana como demonstrações da capacidade das instituições de enfrentar a crise. A manifestação ocorre enquanto governos estrangeiros começam a se pronunciar sobre a mudança na Presidência.

Segundo o Ministério, a crise de um banco local provocou semanas de tensão e colocou à prova a força das instituições paraguaias. A pasta afirmou que o processo contra Peña foi instaurado no Congresso por negligência no exercício das funções e respeitou a Constituição. Após analisar a acusação apresentada pela Câmara dos Deputados e ouvir a defesa do então presidente, o Senado o considerou responsável pela crise e decidiu destituí-lo, informou o comunicado.

"A resposta à crise financeira e institucional demonstra a capacidade das instituições de aplicar regras, proteger o interesse público e canalizar situações críticas dentro da ordem jurídica", afirmou o Ministério das Relações Exteriores. A pasta acrescentou que o episódio evidenciou a existência de mecanismos para identificar e corrigir irregularidades, proteger os afetados e responsabilizar os culpados. Não detalhou, porém, providências para os depositantes do Ueno nem comentou as investigações sobre o banco.

O comunicado também agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas do exterior. A Embaixada dos Estados Unidos em Assunção classificou o Paraguai como parceiro estratégico, amigo e aliado e declarou esperar trabalhar com Alliana para promover interesses dos dois países. A mensagem sinaliza disposição para manter a relação bilateral, sem fazer uma avaliação explícita sobre a decisão do Congresso de afastar Peña.

A representação de Taiwan no Paraguai reafirmou o compromisso de continuar trabalhando com o governo e a população paraguaios. O país sul-americano é o único da região que mantém relações diplomáticas formais com Taiwan. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também cumprimentou Alliana pela posse e manifestou disposição para fortalecer as relações bilaterais. Já o governo do Chile desejou êxito ao novo presidente e reiterou a importância do diálogo, do respeito mútuo e dos valores democráticos nas relações com o Paraguai.

A avaliação do ministério sobre a resistência do sistema financeiro ocorre enquanto milhares de clientes do Ueno Bank ainda aguardam a devolução de seus recursos. A instituição foi fechada pelo Banco Central do Paraguai (BCP) nesta semana, após problemas de solvência. Neste sábado, o presidente interino do BCP, Pedro Acosta, informou que cerca de 1,196 milhão de depositantes já haviam recebido transferências do Fundo de Garantia de Depósitos, no total de aproximadamente 996 bilhões de guaranis (US$ 160 milhões). Ainda havia 669.336 contas pendentes de processamento, segundo informações divulgadas pela autoridade monetária.

Alliana, que era vice-presidente, assumiu a Presidência para completar o mandato constitucional até 15 de agosto de 2028. No mesmo ato, o senador Antonio Barrios foi eleito e empossado vice-presidente para o restante do período.

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