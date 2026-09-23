Relatório adverte sobre aumento de ataques a navios mercantes no Mar Negro
Mais de 70% dos ataques registrados ocorreram depois de 1º de julho, segundo o relatório
Pelo menos 45 embarcações da marinha mercante foram atacadas nos últimos 12 meses em regiões do Mar Negro que anteriormente não eram consideradas expostas ao conflito entre Rússia e Ucrânia, indicou nesta quarta-feira (23) a empresa especializada em análises de riscos Ambrey.
Nenhum ataque foi registrado nestas áreas durante os 12 meses anteriores, sinalizou no documento desta empresa.
A companhia destacou que os ataques, agora mais afastados das costas russa e ucraniana, estão levando as seguradoras a elevar os níveis de riscos nestas regiões.
Mais de 70% dos ataques registrados ocorreram depois de 1º de julho, segundo o relatório.
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Na semana passada, a organização marítima de seguros JWC, sediada em Londres, adicionou o Mar Negro à sua lista de áreas consideradas de alto risco de guerra, terrorismo ou outros perigos.
Esta região inclui as zonas econômicas exclusivas de Turquia, Romênia, Bulgária e Geórgia, mas não suas águas territoriais, mais próximas da costa.
"A inclusão destas zonas na lista reflete que a guerra já ultrapassou as águas russas e ucranianas", afirmou em um comunicado Tomas Alexa, especialista da Ambrey, que registrou pelo menos 156 navios mercantes atacados em águas russas e ucranianas entre 1º de julho e 21 de setembro, contra 12 no mesmo período do ano anterior.
Também houve 139 ataques contra portos nesse mesmo período, ante 21 um ano antes.