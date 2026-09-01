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Primeira infância Relatório do TCE-PE aponta crescimento dos planos municipais voltados para a primeira infância Dados mostram que 63% dos municípios de Pernambuco têm planos aprovados por lei; em 2025, o número era de 27,7%

Apesar de avançar na criação de políticas públicas com foco na primeira infância, Pernambuco ainda necessita de acompanhamento organizado nas ações previstas. Ao menos, é o que aponta um levantamento feito pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), que monitora desde 2023 a estruturação das políticas destinadas às crianças de até seis anos.

De acordo com o estudo mais recente, 63% dos municípios pernambucanos (116), já têm o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) aprovado por lei. No ano passado, esse percentual era de apenas 27,7%.

Apesar do crescimento, a aprovação do plano ainda não se traduziu em monitoramento efetivo das metas. Apenas 20 municípios (10,9%) comprovaram que supervisionam integralmente a execução das ações previstas. Outros 145 não instituíram ou não apresentaram evidências de que utilizam rotinas regulares para acompanhar o cumprimento do planejamento.

“Tivemos um salto importante na aprovação formal dos planos no Estado. Mas aprovar a lei é só o primeiro passo: o grande desafio é tirar o papel da gaveta e estruturar rotinas permanentes de monitoramento e execução”, disse Diogo Souza, chefe do Departamento de Controle Externo Regional do TCE-PE.

O levantamento também identificou avanço na inclusão do chamado “Orçamento Criança” no planejamento financeiro das prefeituras. Em 2026, 31 dos 184 municípios do estado incluíram o demonstrativo em suas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), o que representa quase 17% das cidades. No levantamento anterior, nenhuma prefeitura havia feito essa previsão.

A inclusão do quadro “Orçamento Criança” nas LOAs passou a ser obrigatória após a Emenda Constitucional nº 60, de 2023, que alterou a Constituição de Pernambuco. Mesmo assim, 95 municípios não apresentaram o demonstrativo exigido pela legislação estadual.

A LOA estabelece a previsão de receitas e despesas do município para cada ano. Antes de ser aprovada, a proposta é encaminhada pelo prefeito à Câmara Municipal, onde passa por análise e votação.

O TCE-PE também verificou a presença de políticas para a primeira infância nos Planos Plurianuais (PPAs), instrumentos que estabelecem metas e prioridades dos governos para um período de quatro anos.

Segundo o levantamento, 115 municípios, ou mais de 62% do total, incluíram ações voltadas às crianças de zero a seis anos no planejamento de médio prazo. Em 46 cidades, correspondentes a 25%, não houve essa previsão.

A adesão ao PMPI também varia conforme o porte dos municípios. Entre as cidades de grande porte, o índice chegou a 82%. Já entre os municípios de médio porte, foi registrado o menor percentual, de 52,4%.

Na divisão por regiões, o Agreste Central apresentou a maior taxa de adesão ao plano, com 88,9%. Os menores índices foram registrados na Região Metropolitana e no Sertão de Itaparica, ambos com 42,9%.

O acompanhamento ocorre em um contexto de forte vulnerabilidade social. Mais de 73% das crianças pernambucanas na primeira infância vivem atualmente em situação de pobreza, segundo os dados considerados pelo estudo.

O PMPI é utilizado pelos municípios para organizar e orientar políticas públicas destinadas às crianças de até seis anos, incluindo ações nas áreas de saúde, educação, alimentação e desenvolvimento integral.

Levantamento

Os dados foram coletados em abril deste ano por meio de formulário eletrônico enviado aos 184 municípios de Pernambuco pelo Sistema RemessaTCEPE. As informações foram posteriormente comparadas com os resultados dos levantamentos realizados pelo TCE-PE nos anos anteriores. O relatório completo pode ser conferido neste link.

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