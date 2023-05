Relatório sobre o acidente de Marília Mendonça divulgado pelo Cenipa

A- A+

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), apresentou, nesta segunda-feira (15), o resultado final da investigação sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Apresentado aos familiares das vítimas em primeira mão, o documento

O acidente

No dia 5 de novembro de 2021, a aeronave de matrícula PT-ONJ caiu no município de Piedade de Caratinga após colidir com um cabo da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig), conforme revelado pelo GLOBO. Todas as cinco pessoas dentro do bimotor morreram. Além de Marília, o avião levava o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

Relatório do Cenipa

Como divulgou o órgão no primeiro relatório, que apresentava 95% das investigações concluídas, as análises realizadas pelo Cenipa não buscaram estabelecer responsabilidades nem comprovarem a causa do acidente, mas elaborarem hipóteses para entender o que aconteceu e, dessa forma, evitar que novos acidentes aéreos aconteçam. Ou seja, a investigação realizada teve como objetivo preservar vidas e não apontar um culpado.

O relatório afirmou que o avião saiu do Aeródromo Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeródromo de Caratinga (MG), às 16h02, com dois pilotos e três passageiros a bordo. Na fase de aproximação, a aeronave colidiu contra uma linha de distribuição de energia, tendo danos substanciais. Todas as pessoas a bordo sofreram lesões fatais.

O avião, um modelo C90A, da Beech Aircraft, fabricado em 1984 e registrado para operação de táxi aéreo, não está liberado da investigação.

Veja também

Guerra Líder do Wagner nega ter oferecido localização de soldados russos em troca de território na Ucrânia