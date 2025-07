A- A+

Notícias Relembre a eliminação histórica da Argentina na Copa do Mundo de 1970 Em duelo no Estádio La Bombonera, argentinos não conseguiram a vitória sobre o Peru e ficaram de fora do Mundial; relembre como foi

A Copa do Mundo é a principal competição de futebol, reunindo seleções em busca do sonhado título. Porém, algumas equipes sequer chegam até a disputa, e quando isso ocorre com um gigante fica marcado na história.

Foi a única vez que os argentinos não conseguiram a vaga para a competição, se tornando uma das marcas mais negativas da história do futebol no país.

Argentina foi da expectativa até a instabilidade no comando

A Argentina foi eliminada na Copa do Mundo FIFA de 1966 pela Inglaterra nas quartas de final, por 1 a 0. Porém, o jogo foi polêmico e, para muitos, injusto, o que deixou os argentinos cotados para dar o troco em 1970.

Apesar da geração não ser das melhores, o futebol argentino contava com o Estudiantes de La Plata, tricampeão da Libertadores entre 1968 e 1970, o que mostrava força. Porém, o ciclo para o Mundial foi conturbado e marcado por instabilidade no comando.

Foram seis treinadores no período:

Alejandro Galán (5 jogos, em 1967);

Carmelo Faraone (2 jogos, em 1967);

Renato Cesarini (5 jogos, entre 1967 e 1968);

José Maria Minella (8 jogos, em 1968);

Humberto Maschio (4 jogos, em 1969);

Adolfo Pedernera (4 jogos, em 1969).

Nas Eliminatórias, a Argentina estava no Grupo A, ao lado de Bolívia e Peru. Na época, as 10 seleções da CONMEBOL eram divididas em três chaves, jogando em turno e returno dentro da competição, com os três líderes avançando para a Copa do Mundo.

A Argentina perdeu para a Bolívia e Peru fora, mas venceu os bolivianos em casa. Dessa forma, recebeu os peruanos no Estádio La Bombonera pela última rodada, precisando de uma vitória para garantir um lugar na Copa do Mundo.

O jogo que confirmou a eliminação

Curiosamente, o treinador da Seleção Peruana era o brasileiro Didi, bicampeão Mundial em 1958 e 1962. A sua missão não era fácil, já que precisava segurar os argentinos fora de casa.

Em uma La Bombonera lotada, a Argentina mandou a campo uma equipe com: Cejas, Gallo, Perfumo, Albrecht e Marzolini; Rulli, Brindisi, Pachamé e Marcos; Yazalde e Tarabini.

Porém, quem abriu o placar foram os peruanos, com Oswaldo Chacito Ramírez, mas Albrecht deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, de pênalti. Na segunda etapa, novamente com Oswaldo, o Peru passou na frente mais uma vez.

O time chegou a empatar, mas a igualdade resultou na eliminação em casa para os argentinos, que ficaram de fora da Copa do Mundo de 1970. Carrasco da Argentina, Ramírez ficou conhecido por “Verdugo de la Bombonera”.

O tricampeonato da Argentina

Após a não classificação para a Copa do Mundo de 1970, a Argentina chegou em 1974 e foi eliminada na segunda fase. Porém, em casa, venceu a edição de 1978, com show de Mario Kempes, autor de seis gols em sete jogos.

Foi a primeira conquista da Argentina, que voltou a ser campeã em 1986 com Diego Armando Maradona, e em 2022 com Lionel Messi.

