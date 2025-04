Relembre a oração solitária do Papa Francisco na Praça de São Pedro durante a pandemia

A- A+

A imagem que marcou um dos momentos mais sombrios do século XXI voltou a ser lembrada nesta segunda-feira, após o anúncio da morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Na noite de 27 de março de 2020, em plena pandemia do coronavírus, o Pontífice rezou sozinho na imensa e vazia Praça São Pedro, no Vaticano, e comoveu o mundo com uma oração especial pela humanidade.

Em meio à chuva e ao silêncio, Francisco concedeu a bênção Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo), normalmente reservada às datas mais solenes do calendário cristão — como o Natal e a Páscoa — e que, naquela ocasião, foi acompanhada por milhões de fiéis em isolamento social, na internet.

— Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo — rezou Francisco, na ocaisão.

A oração, transmitida ao vivo pelas principais emissoras internacionais, tornou-se um símbolo de fé, esperança e resistência diante do medo e da incerteza causados pela pandemia, que provocou milhões de mortes e paralisou países inteiros.

À época, Francisco também dedicou palavras às vítimas invisíveis da pandemia.

— É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes e muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho — clamou o Pontífice.

