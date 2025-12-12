Sex, 12 de Dezembro

RIO DE JANEIRO

Relembre as vezes que o traficante Peixão conseguiu escapar da Polícia

Parentes de Álvaro Malaquias Santa Rosa foram abordados, na última terça-feira, viajando para a Bolívia com joias

Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é chefe do tráfico no Complexo de Israel Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é chefe do tráfico no Complexo de Israel  - Foto: Reprodução

Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro no Complexo de Israel, é um dos traficantes mais procurados pela Polícia Civil do Rio. Na última terça-feira, a família dele foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a caminho da Bolívia, o que levantou suspeitas sobre a possibilidade de ele estar foragido nesse país — os parentes foram liberados posteriormente.

Ao longo do último ano, diversas operações foram feitas nas cinco comunidades que compõem o complexo. Em uma delas, ele chegou a ordenar que traficantes atirassem em direção à Avenida Brasil para forçar uma retirada dos agentes do território. Em todas, Peixão conseguiu escapar. Relembre os casos.

Na manhã de 24 de outubro de 2024, policiais militares realizavam uma operação no Complexo de Israel, quando traficantes reagiram e dispararam contra a Avenida Brasil, que precisou ser fechada várias vezes naquele dia. Devido à situação, a cidade entrou em estágio 2 de alerta, um medidor de risco feito pela prefeitura. Três pessoas que estava na via morreram, e outras três ficaram feridas. O traficante fugiu.

 

