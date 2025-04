A- A+

PAPADO Relembre frases marcantes do papa Francisco "Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres!", disse ele

Aos 88 anos, o papa Francisco morreu deixando um legado de amor aos pobres e marginalizados. O pontífice costumava usar uma linguagem simples e direta para transmitir suas mensagens aos católicos e ao mundo.



Durante seus 12 anos de papado, ele se comprometeu a reformar a Igreja, com frases marcantes de proteção ao meio ambiente, contra guerras e que reivindicam o direito das mulheres e de pessoas LGBTQIAP+. Veja abaixo algumas falas ditas pelo papa.

Pobreza

No dia 16 de março de 2013, três dias após sua eleição, o Papa declarou sua atenção para com as pessoas mais pobres.

"Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres!", disse.

Homossexualidade

Em 29 de julho de 2013, no avião, voltando da única viagem que fez ao Brasil, o Papa declarou que a Igreja deve acolher pessoas LGBTQIAP+.

"Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para criticá-la?", afirmou o Pontífice.

Igreja deve 'pedir perdão' aos gays, mulheres e pobres

Em junho de 2016, o papa Francisco afirmou, em uma conversa com jornalistas durante um voo, que os cristãos e a Igreja Católica deveriam se desculpar com grupos que foram tratados de uma forma negativa no passado.

"Acho que a Igreja não deve apenas pedir desculpas ... a uma pessoa gay a quem ofendeu, mas também deve pedir desculpas aos pobres, bem como às mulheres que foram exploradas, às crianças que foram exploradas por trabalho (forçado). Deve pedir desculpas por ter abençoado tantas armas ".

'O papa é argentino e Deus é brasileiro'

Logo no início de seu papado, Francisco viajou ao Brasil, em julho de 2013, para participar da Jornada Mundial da Juventude. Em uma entrevista, na época, o papa brincou sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina e garantiu que esse problema já havia sido "totalmente superado".

"Porque negociamos bem: o papa é argentino e Deus é brasileiro", disse.

Mulheres trans são 'filhas de Deus'

Em agosto de 2023, Francisco rebateu críticas de membros da Igreja Católica por receber pessoas transsexuais em audiências no Vaticano e disse que as mulheres trans são "filhas de Deus".

"(...) Não me preocupo que me critiquem por eu receber transsexuais na audiência geral das quartas-feiras transexuais. (....) Elas são filhas de Deus! Ele ainda te ama do jeito que você é. Jesus nos ensina a não estabelecer limites", disse o papa.

Oração soporífica

"Eu também, quando rezo, às vezes adormeço." — 31 de outubro de 2017 durante uma entrevista na televisão.

Amazônia

"O clamor dos pobres, junto com o da Terra, chegou até nós da Amazônia. Depois dessas três semanas, não podemos mais fingir que não o ouvimos." — 27 de outubro de 2019, durante o Sínodo sobre a Amazônia, no Vaticano.

Missa sem celular

"Fico muito triste quando celebro aqui na praça ou na basílica e vejo tantos celulares erguidos. Não só dos fiéis, mas também de padres e até bispos. Por favor! Missa não é espetáculo." — Audiência de 8 de novembro de 2017 na Praça de São Pedro.

Procriação

"Algumas pessoas acreditam, desculpem a expressão, que para sermos bons e católicos, temos que ser como coelhos." — 19 de janeiro de 2015 no avião que o levou das Filipinas para Roma.

Intolerância religiosa

"Se você falar mal da minha mãe, pode esperar um soco (...) Você não pode provocar, não pode insultar a fé dos outros. Não pode zombar da fé." — 15 de janeiro de 2015, quando questionado sobre a liberdade de expressão dos cartunistas, no avião que o levava para Manila, dias após o ataque jihadista à redação do semanário satírico 'Charlie Hebdo', em Paris.

Aborto

"É justo contratar um assassino de aluguel para resolver um problema? Não é justo. Não é justo tirar uma vida humana, por menor que seja, para resolver um problema. É como contratar um assassino de aluguel para resolver um problema", enfatizou durante uma homilia dedicada ao mandamento "Não matarás", na qual fez alusão ao aborto. — 10 de outubro de 2018 na Praça de São Pedro no Vaticano.

Tinder

"Os jovens têm esse desejo de se conhecer, e isso é muito bom", respondeu Francisco a uma jovem mulher de língua espanhola em um documentário, no qual ela lhe perguntou sobre o aplicativo de namoro Tinder, que o pontífice parecia estar descobrindo.

