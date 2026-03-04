A- A+

ATOR PRESO Relembre o caso que levou à prisão de José Dumont por estupro de vulnerável no Rio Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (3), o ator José Dumont, de 75 anos, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

A ação representa o cumprimento de prisão após sua condenação por estupro de vulnerável. Ele foi conduzido para a DC-Polinter e, após as formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Como começou o caso?

O caso veio à tona em 2022. Na ocasião, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, no Flamengo. O menino é filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do prédio. Moradores denunciaram a situação, relatando que a criança já teria ido outras vezes ao imóvel.

Segundo as investigações, o ator teria se aproveitado do prestígio para atrair a atenção do adolescente, que seria seu fã, além de oferecer ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade do menor. Ainda de acordo com a apuração, houve investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início às investigações.

Na delegacia, a mãe da vítima afirmou que só soube do ocorrido após as denúncias dos vizinhos. A suspeita de estupro motivou o primeiro pedido de prisão contra o ator, que não foi concedido pela Justiça naquele momento. Em vez disso, foi expedido mandado de busca e apreensão.

Durante a diligência, foram encontrados 240 arquivos entre imagens e vídeos de pornografia infantil, além de um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 1 mil para a suposta vítima. De acordo com o advogado da família, outras crianças também podem ter sido vítimas do ator.

O ator teve a pena de nove anos e quatro meses transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após ser preso preventivamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, investigado por estupro de vulnerável, em 2023, o ator também foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJ-Rio, fixou pena inicial de 1 ano e dois meses. Por ter mais de 70 anos, a condenação foi atenuada para um ano de reclusão em regime aberto.

Ele já havia sido preso em flagrante, em 15 de setembro, por armazenar material pornográfico infanto-juvenil — mais de 240 arquivos entre imagens e vídeos. Posteriormente, foi solto no Dia das Crianças por ordem da Justiça e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Quem é José Dumont?

Natural da Paraíba, Dumont iniciou sua carreira artística nos anos 1970, após passagem pelo Exército e pela Marinha Mercante. Mudou-se para São Paulo em meados da década e começou a atuar em produções cinematográficas que marcaram o período.

O reconhecimento nacional veio com o filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade. Pela atuação, Dumont recebeu o prêmio de melhor ator nos festivais de Gramado e de Brasília — este último repetido outras vezes ao longo da carreira.

Ele venceu o Candango de melhor ator no Festival de Brasília em quatro ocasiões, com trabalhos como:

A Hora da Estrela



Kenoma



O Último Raio de Sol



O Homem que Virou Suco



Ao todo, participou de cerca de 50 produções entre longas e curtas-metragens. Entre os títulos mais conhecidos estão Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia e Morte e Vida Severina. Seu trabalho mais recente no cinema foi em Curral, lançado em 2021.

Na TV, acumulou participações em novelas e minisséries de grande audiência. Na primeira versão de Pantanal, exibida em 1990, interpretou Gil Marruá, pai da personagem Juma Marruá. No mesmo ano, atuou em A História de Ana Raio e Zé Trovão, no papel de Mané Coxo.

Também integrou o elenco de produções como Lampião e Maria Bonita e da novela América.

