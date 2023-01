A- A+

RIO DE JANEIRO Relembre outros incêndios em aeroportos do Rio Chamas atingiram o galpão de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim nesta quarta (18)

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, nesta quarta-feira (18). Sem vitimas, a concessionária RioGaleão informou que não houve impactos na operação de pousos e decolagens, assim como na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do terminal.



Essa não é a primeira vez que as chamas atingem um aeroporto. Em 1998, um incêndio, que durou cerca de oito horas, destruiu 70% do prédio do Santos Dumont, localizado no centro do Rio.

Na ocasião, dezoito pessoas foram retiradas pelos bombeiros das dependências do prédio, mas só uma apresentou leves ferimentos. A reconstrução durou seis meses e todos os voos foram transferidos para o Galeão. Ainda no mesmo ano, o aeroporto voltou a operar.

Em 2007, um novo episódio aconteceu no terceiro pavimento do terminal do Santos Dumont, setor que foi inaugurado no dia 26 de maio daquele ano. Na época, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.

O fogo se concentrou na praça de alimentação que estava sendo construída e destruiu algumas cadeiras que ainda estavam protegidas por plástico. Na hora do incêndio, funcionários de uma empresa responsável pelas obras no terceiro pavimento do aeroporto trabalhavam próximo ao local.

