PEREGRINAÇÃO Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus chegam à Basílica do Carmo nesta quinta (16) Em peregrinação no Brasil desde o dia 13 de janeiro, as relíquias ficarão expostas para visitação dos fiéis até o próximo sábado (18)

Na próxima quinta-feira (16), a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, que fica no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, recebe as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. As relíquias ficarão expostas para visitação dos fiéis até o próximo sábado (18).

Em peregrinação no Brasil desde o dia 13 de janeiro, a visita ocorre em virtude do marco de três jubileus: a celebração dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, comemorado em 2023; a celebração dos 100 anos de canonização da santa, em 2025; e os 100 anos do Carmelo de Camaragibe.

De acordo com o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, uma série de celebrações está programada para marcar esse momento.



“Nesses dois dias, haverá missas, benção das rosas, vigílias e recitação do santo terço. A Basílica vai funcionar em horário especial de quinta a sábado para visitação das relíquias. Na quinta, a exposição será até às 21h. Na sexta, das 6h30 às 21h. A despedida é no sábado, às 8h. Todos serão muito bem-vindos”, afirma o Frei Cidmário .

Peregrinação

Antes de chegar à Basílica do Carmo, a peregrinação das relíquias sai de carreata do Carmelo de Camaragibe, às 8h30, em direção ao Oratório de Santa Teresinha, no Derby. De lá, a carreata segue rumo à Brasília do Carmo, com previsão de chegada às 11h30.

Na sequência, uma missa será celebrada, ao meio-dia, com a condução do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Esta é a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vêm ao Brasil. As outras foram em 1997, 1998 e 2022.

Relíquias

O relicário que leva o fêmur e os ossos do pé de santa Teresinha foi uma doação de brasileiros ao Carmelo de Lisieux, na França. As relíquias expressam a dimensão missionária da santa, que tinha o desejo de percorrer a terra e anunciar Jesus Cristo.



Mais de 70 cidades receberão as reliquias de Santa Teresinha na peregrinação de 2024. Até o momento, desde que chegaram ao país, em 13 de janeiro, as relíquias já passaram por cerca de trinta cidades das regiões Centro-Oeste, Sul e Norte.

Santa Teresa de Lisieux

Marie-Françoise-Thérèse Martin, conhecida como Santa Teresa de Lisieux ou Teresinha do Menino Jesus, é uma das santas mais populares do Brasil. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França e foi a filha mais nova dos santos Luís e Zélia Martin que também eram muito tementes a Deus.

Aos 15 anos, Teresinha entrou no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux, com a autorização do papa Leão XIII. Sua grande experiência com Deus desde pequena, relatado em seus diários, intitulado: “História de uma alma” trouxe ensinamentos sobre a “infância espiritual” ou “pequena via”, que se baseiam na confiança amorosa em Deus que é Pai.

Santa Teresinha morreu aos 24 anos, em 30 de setembro de 1897. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 pelo papa Pio XI que falando sobre a nova santa disse:

“Esta menina tão sincera, que floresceu no jardim fechado do Carmelo, tendo acrescentado ao seu nome o do Menino Jesus, exprimiu vivamente em si a sua imagem; portanto, é preciso dizer que quem venera Teresa venera e louva o exemplo divino, que ela copiou em si”.

Em 2023 foi comemorado os 150 anos do nascimento da santa e 100 anos da sua beatificação. E para celebrar esta ocasião, o papa Francisco, devoto da santa, escreveu no dia 15 de outubro deste ano a Exortação Apostólica C’est la Confiance sobre a confiança no amor misericordioso de Deus.

Confira a programação da peregrinação das relíquias no Recife:

Quinta-feira, 16 de Maio

7h – Missa Votiva a Santa Teresinha no Carmelo de Camaragibe (Presidida por Dom Sales, OCarm)

9h – Carreata para o Oratório de Santa Teresinha – Derby

10h – Missa no Oratório

11h – Carreata para a Basílica do Carmo

11h30 – Acolhida das relíquias na Basílica do Carmo

12h - Missa Solene com o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson

14h – Bênção das Rosas

15h – Missa Votiva à São Simão Stock

16h – Conferência: A vocação de Santa Teresinha como Dom para a Igreja (Frei Rinaldo Francisco, O.Carm.)

18h – Missa Votiva à Santa Teresinha

20h – Recitação do Santo Terço

21h - Benção das Rosas

Sexta-feira, 17 de Maio (Aniversário de Santa Teresinha)

7h – Missa Votiva à Santa Teresinha

8h – Bênção das Rosas

9h – Missa Votiva à Santa Teresinha

10h – Bênção das Rosas

10h30 – Conferência: O caminho da santidade trilhado por Santa Teresinha (Frei José Leandro Alencar, O.Carm.)

11h30 – Bênção das Rosas

12h – Missa Votiva à Santa Teresinha

14h – Bênção das Rosas

15h - Missa Votiva à Santa Teresinha

16h - Conferência: A vida escondida em Deus, manifestada pelo amor de Santa Teresinha. (Frei Rogério Severino, O.Carm.)

18h – Missa Votiva à Santa Teresinha

19h30 – Vigília Eucarística com a família carmelitana

21h – Bênção das Rosas

Sábado, 18 de Maio (Despedida das Relíquias)

7h – Missa Votiva à Nossa Senhora do Carmo

8h - Bênção das Rosas e despedida das Relíquias de Santa Teresinha

8h30 - Translado das Relíquias para Maceió (AL)

