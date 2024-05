A- A+

Leilão Relógios de Schumacher são vendidos em leilão por mais de US$ 4 milhões O sete vezes campeão do mundo era um apaixonado colecionador de relógios

Oito relógios que pertenciam ao lendário piloto alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher foram vendidos nesta terça-feira (14), em um leilão em Genebra, na Suíça, por US$ 4,25 milhões (R$ 21,8 milhões).

O sete vezes campeão do mundo era um apaixonado colecionador de relógios até o acidente de esqui que sofreu em dezembro de 2013. Desde então, ele nunca mais foi visto em público.

Dois dos artefatos vendidos no leilão da casa Christie's eram presentes personalizados que "Schumi" tinha recebido do então diretor da Ferrari, Jean Todt, para celebrar suas conquistas com a escuderia italiana.

Um modelo Vagabondage da marca F.P. Journe com uma esfera em homenagem aos sete campeonatos de F1 de Schumacher foi vendido por 1.646.700 dólares (R$ 8,5 milhões).

Ademais, a família Schumacher também colocou em leilão uma rara série completa de cinco relógios da coleção Rutenhium de F.P. Journe, que incluía a caixa com o nome do piloto gravado.

Embora as peças tenham sido colocadas à venda separadamente, foram adquiridas por um mesmo comprador pelo preço de 1,8 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões).

"Nosso sincero agradecimento a nossos consignadores e à família Schumacher que nos confiou os excepcionais pertences de Michael Schumacher. Vimos uma forte participação global, com uma ênfase na América", disse o especialista de relógios da Christie's, Remi Guillemin.

No entanto, o artigo mais caro do leilão não foi um dos relógios do piloto, mas um exemplar excepcional da marca Patek Philippe, arrematado por 2.711.500 dólares (R$ 13,9 milhões).

Trata-se de um modelo de 1948 do qual só foram feitos 58 exemplares em ouro rosado e apenas 12 com a esfera também rosada. Estava destinado ao mercado latino-americano e a marcação de dias e meses está em espanhol.

