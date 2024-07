A- A+

Remédio para gases, pressão alta e colesterol: veja a lista dos genéricos mais consumidos no Brasil Lista foi divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos)

Dos 10 remédios genéricos mais vendidos no país ao longo do ano passado, quatro são para pressão alta (Losartana, Hidroclorotiazida, Enalapril e Atenolol).

Mesmo período em que, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por hipertensão arterial atingiu o maior patamar da última década. Segundo a pasta, foram 18,7 óbitos a cada 100 mil habitantes.

Além deles, outros dois são analgésicos (Dipirona e Nimesulida); dois para disfunção erétil (Sildenafila e Tadalafila); um para reduzir o colesterol (Sinvastatina) e um antigases (Simeticona).

De acordo com Tiago de Moraes Vicente, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), em 2023 foram vendidas cerca de 44.400.801 unidades de Simeticona no Brasil.

O medicamento é conhecido amplamente por proporcionar alívio rápido e eficaz dos desconfortos causados por gases no trato gastrointestinal.

De acordo com especialistas, várias causas devem ser investigadas para determinar a origem do problema. Muitas vezes, a adoção de uma alimentação mais saudável e o aumento da prática de exercícios físicos podem reduzir a produção de gases.

O mesmo pode servir como sugestão para o tratamento contra a pressão alta. É imprescindível que as pessoas tenham acesso a uma vida mais saudável. Uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas conseguem ajudar a controlar a pressão arterial, e podem ser suficientes nos casos de hipertensão leve.

No entanto, é importante fazer o acompanhamento com o médico, que pode avaliar o caso e recomendar ou não o uso de remédios.

Além disso, um estilo de vida considerado negativo do ponto de vista da saúde, com alimentos ricos em sal, sedentarismo, tabagismo e excesso de álcool são fatores que, além dos genéticos, podem influenciar no surgimento dos problemas em primeiro lugar.

Confira a lista dos 10 remédios genéricos mais vendidos no Brasil:

Losartana

Dipirona sódica

Hidroclorotiazida

Nimesulida

Enalapril

Sildenafila

Atenolol

Simeticona

Tadalafila

Sinvastatina

