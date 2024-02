A- A+

SAÚDE Remessa que Ministério da Saúde espera para iniciar vacinação contra a dengue já chegou ao Brasil Pasta afirma que imunizantes passam por processo de 'desembaraço' com a Receita Federal

A remessa de 568 mil doses da vacina contra a dengue que o Ministério da Saúde aguarda para começar a vacinação já chegou ao país, afirmou a empresa fornecedora, a Takeda, ao Globo.

"Temos entregas mensais previstas para o Ministério da Saúde. Os embarques de janeiro e fevereiro já foram realizados, e a próxima entrega está prevista para março", diz a nota.

Segundo o ministério, a remessa passa pelo processo de desembaraço aduaneiro e deve chegar à pasta após a finalização. Ainda não há previsão para o término desta fase.

Nesta quarta-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o governo aguardava a entrega das doses para iniciar a campanha. A primeira, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no dia 20 de janeiro.

—Ainda não recebemos todas as doses, então estamos esperando esse processo para iniciar a vacinação — declarou Trindade.





O número de casos de dengue em janeiro deste ano superaram em 252% os de janeiro do ano passado. Até agora em 2024, foram registrados 364 mil casos e 40 mortes pela doença oficialmente.

Um levantamento para estimar a incidência de dengue no Brasil sugere que cerca de 13% da população testada tinha contraído a doença em meados de janeiro, número maior que o dobro daquele no mesmo período no ano passado (6%).

A vacinação neste ano será destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em municípios que registram alta da doença.

