Influencer alvo da PF sobre desvio de produtos para produção de drogas, Renato Cariani se pronuncia

Surpreendido na manhã desta terça (12) pela Polícia Federal (PF), o influenciador Renato Cariani se pronunciou nas redes sociais após ser um dos alvos de um mandado de busca e apreensão da Operação Hinsberg. A ação investiga organização criminosa que desviava produtos químicos para a fabricação de drogas.

A empresa do qual o influencer é um dos sócios, a indústria química Anidrol, localizada na cidade de Diadema, em São Paulo, é uma das principais suspeitas da operação. Segundo a PF, foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação da organização criminosa, totalizando, aproximadamente, 12 toneladas de produtos químicos (fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila), o que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

Em vídeo publicado em uma das redes sociais, onde ele acumula mais de 7 milhões de seguidores, Renato Cariani diz que não apenas ele, mas todos os sócios da empresa da qual faz parte, assim como alguns outros empreendimentos, estão sendo investigados e que não sabe de fato o que consta no processo e nem do que está sendo acusado.

“Meus advogados vão dar entrada pedindo para ver esse processo e aí, sim, eu vou entender o que consta nessa investigação”, diz ele, justificando que a empresa tem mais 40 anos de atuação e ainda é administrada pela gestora e sócia dele, que tem 71 anos.

Ainda de acordo com Cariani, o estabelecimento tem todas as licenças e todas as certificações nacionais e internacionais para funcionamento.

“Quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês que conhecem a minha história, que sabem que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas e como eu trabalho todo dia. Logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi porque eu não tenho acesso por enquanto...”, disse ele.

Ao todo, a Operação Hinsberg — o nome faz alusão a Oscar Hinsberg, químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina, principal insumo desviado — cumpre 18 mandados de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Confira o depoimento na íntegra:

