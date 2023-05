Renê Silva é eleito líder da próxima geração pela revista Time

A- A+

A revista Time publicou, nesta terça-feira (23), um artigo exaltando o trabalho de Renê Silva como um representante da sociedade que abre espaço para os moradores de favelas se expressarem com o Voz das Comunidades. De acordo com a publicação, a história do jornal comunitário que cobre o dia a dia da classe trabalhadora, majoritariamente negra, é quase o roteiro de um filme infantil.

O artigo conta a trajetória de Renê que, em 2005 aos 11 anos, convenceu os professores de sua escola no Complexo do Alemão a deixá-lo fazer parte do jornal do colégio. Na época, ele enfrentou o preconceito e protesto de crianças mais velhas, que o achavam jovem de mais para o trabalho. Em poucos meses, porém, ele recrutou outras quatro crianças e fundou o seu próprio folhetim, que cobria toda a favela.

— Eu olhava os jornais e não via a favela que eu conhecia representada — disse Renê para a publicação — A mídia só falava de narcotráfico, violência e morte. Quem está fora, acha que é só isso.

O tempo passou e, 18 anos depois, o Voz das Comunidades é uma ONG, com 35 funcionários que falam sobre cultura, política, esportes, educação e problemas de políticas públicas em relação ao Estado.

O texto ressalta ainda Renê como um ativista de destaque, que é ouvido por jornalistas e editores dos maiores meios de comunicação do Brasil, com acesso a eles em casos de coberturas tendenciosas. E que num país onde 77% dos jornalistas são brancos, essa equipe formada por ele é fundamental para aproximar os moradores de comunidade e o público da realidade vivida por lá.



Apesar de tanto tempo passado, Rene ainda segue com a impressão de que muitos jornalistas que escrevem sobre esses problemas "nunca pisaram numa favela". Mas se diz otimista e que tem "muita esperança" de que o atual presidente Lula cumpra com as promessas de campanha para melhorar a vida dos moradores de favela.

Agora trabalhando principalmente na arrecadação de fundos e na direção de longo prazo da Voz das Comunidades, Rene diz que pretende ampliar a iniciativa, com workshops em escolas públicas de todo o país, pessoalmente e remotamente, para inspirar crianças como ele a iniciar seus próprios projetos.

— Minha missão é garantir que as favelas tenham uma voz cada vez maior — afirma.

