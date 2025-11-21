A- A+

Matrículas Renovação de matrículas: Prefeitura do Paulista prorroga prazo até 28 de novembro Município alerta famílias sobre risco de perda da vaga e reforça necessidade de confirmação presencial

A Prefeitura do Paulista decidiu ampliar o prazo de renovação de matrículas para estudantes já inscritos na rede municipal. O novo limite, válido até 28 de novembro, busca garantir que pais e responsáveis confirmem a permanência dos alunos para o ano letivo de 2026. O alerta principal é direto: quem não renovar dentro do prazo pode perder a vaga atual, que será liberada ao público geral em dezembro.

Renovação depende da presença das famílias

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes (SEEPA), a confirmação da matrícula é uma responsabilidade dos responsáveis legais. Caso não compareçam, será interpretado que não há interesse na continuidade, permitindo que outras pessoas ocupem os espaços não renovados.

A renovação precisa ser feita presencialmente na escola onde o estudante está matriculado. A SEEPA reforça que o processo só será concluído se toda a documentação estiver correta. Qualquer pendência deve ser resolvida antes da confirmação.

A Secretaria informou ter ampliado a divulgação sobre o processo, com avisos nas unidades de ensino e nos canais oficiais da Prefeitura. Ainda assim, muitas famílias não compareceram no período inicial.

Conselho Tutelar será notificado

A gestão também prepara um documento para o Conselho Tutelar registrando o esforço de comunicação e o baixo retorno das famílias. Escolas com maior número de pendências devem ser notificadas para reforçar o compromisso dos responsáveis com a continuidade dos estudantes.

