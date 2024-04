A- A+

SERVIÇO Renovação ou segunda via de Carteira de Habilitação: saiba como solicitar no posto digital do Detran Serviço on-line para segunda via pode ser usado em casos como o de extravio, roubo ou furto

Precisa renovar ou tirar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação? É possível dar início ao procedimento sem precisar agendar a ida ao posto do Detran, no Rio. Para isso, o habilitado precisa acessar o posto digital pelo site ou usar o aplicativo no celular. Em seguida, o usuário que for tirar a segunda via deverá informar em que unidade gostaria de receber o novo documento. Já quem renovar e solicitar pelo Posto Digital terá de comparecer ao posto para tirar foto e fornecer as impressões digitais.

Quem precisar passar por o exame de aptidão física e mental poderá conferir, também no posto digital, o endereço e o telefone da clínica médica onde fará os testes.

O motorista que solicitar a segunda via da carteira de habilitação pelo serviço digital não poderá fazer mudança de dados cadastrais no documento. O sistema aproveita as informações já disponíveis nas fichas anteriores. No caso da renovação, também não poderá haver alteração dos dados da carteira anterior, no máximo a inclusão de informação de atividade remunerada.

Em que casos pode-se solicitar a Segunda Via de CNH Simplificada?

A segunda via de CNH é solicitada nos casos de extravio, dano ou rasura, e também de roubo ou furto do documento original, sempre dentro do prazo de validade. No Posto Digital, será obrigatório indicar o número do Duda pago pelo serviço de segunda via (código 214-3, no valor de R$ 183,24). Se a carteira estiver vencida ou próxima do vencimento, o serviço indicado é a renovação de CNH.

Os usuários que tiverem direito à isenção da taxa de segunda via, como as vítimas de furto ou roubo, continuarão abrindo processo administrativo presencialmente na sede do Detran ou nas Ciretrans, apresentando o Registro de Ocorrência. Caso optem por requerer a segunda via no Posto Digital será preciso pagar o duda do serviço. O documento original precisa ter sido emitido no estado do Rio de Janeiro. Condutores com a última CNH emitida em outro estado devem solicitar a averbação da habilitação antes de requerer o documento.

Passo a passo para requerer a Segunda Via de CNH no Posto Digital:

Pagar o Duda de Segunda Via de CNH (Código 214-3), obtido no site do Bradesco;

Acessar o Posto Digital, no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou no aplicativo de celular, e clicar na aba "Habilitação";

Clicar na aba "Segunda Via da CNH - Solicitar";

Indicar o motivo de sua solicitação: extravio, rasura, roubo ou furto;

No caso de roubo ou furto, confirmar se quer continuar a fazer pelo Posto Digital;

Informar o número do Duda pago e conferir os dados biográficos registrados no sistema;

Conferir o endereço e o CEP de residência registrados no sistema;

Informar a unidade do Detran onde deseja retirar a CNH impressa;

Confirmar a solicitação de Segunda Via marcando "Sim" e concluir o processo clicando em "Solicitar";

Aguardar o processamento biométrico online;

Imprimir o Formulário Renach com os dados de seu pedido;

Após 10 dias úteis, buscar a CNH na unidade que foi escolhida ao preencher o requerimento no Posto Digital.

Passo a passo para requerer a renovação da CNH no Posto Digital

Pagar o Duda de Renovação de CNH (Código 204-6), obtido no site do Bradesco;

Acessar o Posto Digital no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) e clicar na aba "Habilitação";

Clicar na aba "Renovação da Habilitação Simplificada – Solicitar";

Preencher os dados exigidos e confirmar, em várias etapas, as informações apresentadas pelo sistema, incluindo dados biográficos e endereço de residência;

Indicar o posto do Detran onde deseja pegar o documento e aceitar as condições do serviço digital;

Na aba "Documentos digitais", imprimir os dois formulários: "Renach" e "Endereço de Clínica Médica". O Renach deverá ser levado ao posto para a foto e a coleta das impressões digitais. Já o Endereço da Clínica, para a realização de exame médico/psicológico;

Comparecer a um posto do Detran de sua escolha, em qualquer horário, sem necessidade de agendamento, para cadastrar a biometria e fazer a foto;

Fazer o exame de aptidão física e mental na clínica credenciada ao Detran.RJ indicada no formulário;

Buscar a CNH na unidade que foi escolhida ao preencher o requerimento no Posto Digital.

Veja também

Bonobos Estudo indica que bonobos são mais agressivos do que se pensava