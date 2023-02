A- A+

rio de janeiro REP Festival: lamaçal repete fracasso de Jornada da Juventude em 2013; relembre Maior evento de rap do país aconteceu no mesmo local em que Papa Francisco celebraria missa de encerramento a peregrinos, no Rio de Janeiro

O Rep Festival, maior evento de rap do Brasil, repetiu um cenário de insucesso já conhecido pelos cariocas. Em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o local que receberia o encerramento da festividade religiosa no país — mesmo endereço para onde os shows foram transferidos há menos de duas semanas — foi tomado pela lama. O lamaçal foi tamanho, que a visita do Papa Francisco à Barra de Guaratiba, bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro, precisou ser transferida para Copacabana, na zona Sul da cidade.

À época, a prefeitura do Rio e Dream Factory, empresa responsável pela produção e montagem do espaço, ergueu o "Campus Fidei" ou "Campo da Fé" para receber os 900 mil fiéis esperados para a vigília e os mais de 1,2 milhão estimados para a missa papal. O terreno, de cerca de 1,8 milhão de metros quadrados, foi castigado pela chuva torrencial que atingiu a região três dias antes do fim da JMJ.

O prefeito Eduardo Paes, que estava em seu segundo mandato pelo antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), chegou a dizer que tinha planos de transformar o local em bairro popular, o qual seria batizado de "Campo da Fé do Papa Francisco"

Com condições climáticas ruins e a grande quantidade de barro, a montagem dos equipamentos para receber o pontífice argentino ficou inviabilizada. Relatos de pessoas que circulavam pela localidade após a tempestade apontavam, ainda, que haviam grades tombando e riscos de queda de estruturas.

Meses depois, estudos técnicos do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), encomendados pelo governo municipal, comprovaram que a área não tinha o Plano Geral Urbanístico-Ambiental. O então presidente do IAB, Pedro da Luz, alertou que o terreno era suscetível a novos alagamentos.

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil do estado do Rio, também constataram, em laudo, que a região era um manguezal e, portanto, o terreno não poderia ter sido aterrado. Em julho de 2013, a promotora Christiane Monnerat, da Promotoria de Meio Ambiente, informou se tratar de uma Área de Preservação Permanente (APP).

Local do REP Festival

A 10 dias da quarta edição do evento, o REP Festival anunciou a transferência da chamada "Cidade do Rap" — nome dado pelos organizadores para o espaço onde os shows acontecem — da Barra da Tijuca para a Barra de Guaratiba. Em 2022, as apresentações foram feitas no Parque dos Atletas, espaço que já sediou o Rock in Rio em anos anteriores.

A mudança para um terreno de 240 mil metros quadrados, "no meio da natureza", como divulgou a organização, provocou uma série de protestos nas redes sociais de quem havia comprado ingressos. Com a memória do episódio de 2013 viva na memória dos moradores do Rio, muitos internautas se mostraram insatisfeitos com a decisão da produção.

O organizador do REP Festival, Fabrício Stofel, foi ao Instragram para explicar as razões da mudança de local. Ele alegou que "não existem no Rio muitos lugares onde você consegue colocar 60 mil pessoas" e prometeu várias melhorias na estrutura do festival. Dentre elas, estava um som com mais potência nos graves. Ele também alegou que a nova localização, era "arborizada" e um "lugar inédito".

No sábado (11), no entanto, os fãs se depararam com estrutura inacabada, muita lama e até animais silvestres pelo chão.

Na manhã do domingo (12), a organização do evento anunciou o cancelamento de todos os shows, alegando preocupação com a segurança do público, dos artistas e da equipe técnica. "A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado", informou a organizadora do evento, em nota publicada nas redes.

