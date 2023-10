A- A+

Um serviço de manutenção emergencial em um registro instalado em adutora de grande porte do Sistema Tapacurá irá deixar sem água moradores de 75 localidades do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital pernambucana. [Confira a lista completa no final do texto]

Os trabalhos, sob a responsabilidade da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), terão início às 11h desta quarta-feira (4) e se estenderão até 18h. A previsão é de que o abastecimento seja retomado a partir das 19h.

Para garantir um melhor desempenho do sistema, os técnicos da Compesa irão aproveitar a paralisação para executar outras intervenções, como a instalação de válvulas e a realização testes para verificar a existência de vazamentos.

"Para evitar maior impacto no período de execução dos trabalhos, os reservatórios continuarão recebendo água à medida que os serviços estejam sendo executados e, com isso, tão logo os trabalhos sejam finalizados os registros serão abertos para a retomada gradativa do abastecimento para as áreas citadas", explicou a Compesa.

Confira os bairros afetados pela paralisação:

RECIFE

Aflitos, Afogados, Alto de Santa Izabel, Alto do Mandu, Apipucos, Areias, Bairro do Recife, Barro, Boa Vista, Paissandu, Bongi, Brasilit, Caçote, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Coelhos, Coqueiral, Cordeiro, Derby, Detran, Macaxeira, Dois Irmãos, Encruzilhada, Engenho do Meio, Espinheiro, Estância, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Iputinga, Jardim São Paulo, Jiquiá, Loteamento Nova Morada, Loteamento Novo Caxangá, Madalena, Mangueira, Monsenhor Fabricio, Monteiro, Mustardinha, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, San Martin, Sancho, Santana, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Sítio São Bráz, Soledade, Tamarineira, Tejipió, Torre, Torrões, UR 07, Várzea, Vasco da Gama e Zumbi.

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Bulhões, Cavaleiro, Centro, Engenho Velho, Floriano, Muribequinha, Pacheco, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, Vila Rica e Vista Alegre.

