Operação Voltando em Paz Grupo de seis repatriados vindos da Cisjordânia desembarca no Recife em voo do Governo Federal Avião seguiu para Brasília com 26 passageiros

No início da manhã desta quinta-feira (2), desembarcou no Recife um grupo de seis passageiros repatriados da Cisjordânia. O avião com o grupo, da Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, decolou nessa quarta-feira (1º) de Amã, capital da Jordânia, com 32 repatriados.



O desembarque em Pernambuco ocorreu por volta das 5h30 na Base Aérea do Recife, na Zona Sul da cidade.



Da capital pernambucana, a aeronave VC-2 (Embraer 190), da Força Aérea Brasileira (FAB), seguiu, às 6h25, para o Distrito Federal, destino final do voo, com previsão de aterrissagem lá às 8h40 na Base Aérea de Brasília. A bordo, estão 26 passageiros repatriados.





Antes de aterrissar no Recife, a avião fez paradas técnicas em Roma, na Itália, e em Las Palmas, na Espanha.



Com esse voo, o total de brasileiros repatriados da região do conflito no Oriente Médio entre o grupo Hamas e Israel chega a 1.446. Foram oito viagens patrocinadas pelo governo brasileiro.

Gaza

Outro grupo, de 34 brasileiros e familiares, ainda aguarda para deixar a Faixa de Gaza. Eles estão no Sul do enclave, nas cidades de Khan Yunis e Rafah, próximos à fronteira com o Egito.

Nesta quarta-feira (1), a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito para a saída de palestinos feridos e de um grupo de cerca de 450 estrangeiros.



“Novas listas serão publicadas em breve e nossos brasileiros devem estar nelas”, afirmou o embaixador Candeas.



Cisjordânia

O território da Palestina reconhecido internacionalmente é formado pela Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e pela Cisjordânia, controlada parcialmente pela Autoridade Palestina, entidade essa que, ao contrário do Hamas, é reconhecida por Israel e pela maior parte da comunidade internacional como o legítimo representante do povo palestino.

