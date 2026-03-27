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SAÚDE Repetir refeições ajuda a emagrecer? Veja o que diz estudo Pesquisa aponta que manter padrões alimentares reduz variações calóricas e favorece perda de peso a longo prazo

Manter uma rotina alimentar com refeições repetidas ao longo da semana pode contribuir para a perda de peso, segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Drexel University, nos Estados Unidos. A pesquisa sugere que a consistência nas escolhas alimentares — e não necessariamente a variedade — pode ser um fator relevante para quem busca emagrecer.

De acordo com o estudo, publicado nesta quinta-feira na revista Health Psychology, da Associação Americana de Psicologia, participantes que repetiram as mesmas refeições e mantiveram ingestão calórica mais estável perderam mais peso ao longo de 12 semanas do que aqueles com dietas mais variadas. Em média, o grupo com alimentação mais previsível reduziu 5,9% do peso corporal, enquanto o outro grupo perdeu 4,3%.

Os pesquisadores analisaram dados de 112 adultos com sobrepeso ou obesidade inscritos em um programa de emagrecimento comportamental. Os resultados indicam que pequenas variações diárias na ingestão calórica podem impactar negativamente o processo: a cada aumento de 100 calorias por dia, a perda de peso caiu cerca de 0,6% no período analisado.

A explicação está no comportamento alimentar. Segundo os autores, repetir refeições reduz o esforço mental necessário para tomar decisões sobre o que comer, tornando mais fácil manter escolhas saudáveis. Em um ambiente com excesso de opções — muitas delas ultraprocessadas — a rotina alimentar ajuda a evitar decisões impulsivas.





— Manter uma alimentação saudável no ambiente atual exige autocontrole constante — afirmou a pesquisadora responsável pelo estudo, ao destacar que a repetição pode transformar escolhas saudáveis em hábitos automáticos.

Importância de variar alimentos

Apesar dos resultados, especialistas ressaltam que a estratégia deve ser adotada com cautela. A variedade alimentar continua sendo importante para garantir a ingestão adequada de nutrientes, e o estudo não avaliou a qualidade nutricional das dietas seguidas pelos participantes.

Além disso, a própria literatura em nutrição aponta que o emagrecimento sustentável depende de um conjunto de fatores, como equilíbrio alimentar, prática de atividade física e regularidade nos hábitos.

Os autores concluem que repetir refeições pode ser uma ferramenta útil dentro de um plano alimentar estruturado, especialmente para pessoas que têm dificuldade em manter consistência na dieta. No entanto, a recomendação é que qualquer mudança seja acompanhada por profissionais de saúde.

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