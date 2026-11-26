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Reconhecimento Reportagem da Folha de Pernambuco é destaque do Prêmio CRO-PE de Jornalismo Matéria abordou as barreiras enfrentadas por crianças e adolescentes neurodivergentes no acesso à saúde bucal

A repórter da Folha de Pernambuco Isabelle Barbosa teve a sua matéria eleita como a terceira melhor na categoria Impresso/Online do “Prêmio CRO-PE de Jornalismo: valorizando o jornalismo e fortalecendo a Odontologia", promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira (26), na sede do CRO-PE, no Recife.

Com o tema "Crianças e adolescentes neurodivergentes enfrentam barreiras no acesso à saúde bucal", a reportagem abordou o tema por meio de uma escuta sensível a partir de relatos feitos pelas mães dos personagens.



“Receber o terceiro lugar na categoria Impresso/Online do Prêmio CRO-PE de Jornalismo é uma alegria imensa e, acima de tudo, um reconhecimento que carrega um significado muito especial. Mais do que celebrar uma premiação, celebro a oportunidade de ver uma pauta tão necessária ganhar espaço, alcançar pessoas e provocar reflexões sobre uma realidade que ainda precisa de muito mais atenção”, destacou a jornalista.

Ao longo de dois meses, Isabelle se dedicou ao desenvolvimento do conteúdo a partir do levantamento e da apuração de dados, além da escuta de profissionais das áreas de odontologia, psicologia e medicina, que atuam tanto nos serviços públicos quanto na rede privada.

Reportagem da jornalista Isabelle Barbosa, da Folha de Pernambuco, foi destaque no premio CRO de Jornalismo Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Na matéria, as personagens expõem não apenas as dificuldades de acesso aos serviços odontológicos, mas também o despreparo de profissionais para oferecer um atendimento humanizado e digno, que acolha pacientes e suas famílias.

“A reportagem nasceu de um olhar atento para uma questão que vai além dos consultórios odontológicos. Fala sobre inclusão, acolhimento, respeito às diferenças e, principalmente, sobre o direito de todos a um atendimento digno, humanizado e adequado às suas necessidades”, ressaltou.

A produção também contou com a contribuição dos fotógrafos Arthur Botelho e Felipe Ribeiro, além da edição de Gabriella Autran.

Essa é a terceira edição do Prêmio, que tem como objetivo incentivar produções jornalísticas que ampliem o debate sobre a importância da odontologia para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

“Esse prêmio reforça em mim a certeza de que o jornalismo precisa ir além da informação. Precisa sensibilizar, questionar, aproximar realidades e ajudar a construir caminhos para uma sociedade mais consciente e inclusiva. Também agradeço ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco pelo reconhecimento e por incentivar um jornalismo que aproxima a comunicação da saúde e das questões que realmente importam para a sociedade”, destacou Isabelle.

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