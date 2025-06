Repórter australiana é atingida por bala de borracha em cobertura de protestos pró-imigração nos EUA

A- A+

Uma repórter correspondente da emissora australiana 9News foi atingida por uma bala de borracha durante a cobertura dos protestos contra as políticas do presidente americano Donald Trump, em Los Angeles, na Califórnia, neste domingo. O incidente ocorreu enquanto Lauren Tomasi fazia uma entrada ao vivo diretamente da linha de frente das manifestações.

Lauren foi ferida na perna por um disparo a curta distância, feito por um agente que integrava a equipe de segurança na região central da cidade. A jornalista havia acabado de encerrar uma transmissão ao vivo para a Austrália quando foi atingida. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver que Lauren grita de dor e a câmera é rapidamente desviada. Apesar do impacto, a australiana não sofreu ferimentos graves e passa bem.

Quem é Lauren Tomasi?

Baseada em Los Angeles, a australiana Lauren Tomasi é correspondente nos Estados Unidos da emissora 9News e conhecida pela atuação em coberturas de grande relevância política, social e cultural. Entre os marcos de sua carreira, Lauren esteve na prisão de Atlanta quando o ex-presidente Donald Trump se entregou por acusações ligadas à interferência eleitoral. Também acompanhou, diretamente do tribunal de Nova York, o primeiro julgamento criminal da história envolvendo um presidente norte-americano.

Formada em Jornalismo pela Universidade de New South Wales, Lauren passou um ano no estado americano do Colorado como intercambista, onde trabalhou como locutora de rádio. Sua trajetória na comunicação começou nas montanhas de esqui de New South Wales, como repórter do tempo.

Fora dos Estados Unidos, a repórter realizou uma cobertura relevante no Brasil. Foi a única jornalista australiana a acompanhar, de dentro do tribunal, o julgamento por assassinato de Marcelo Santoro, no Rio de Janeiro.

A australiana também já cobriu eventos como o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro, e entrevistou nomes de destaque em Hollywood, como Kevin Costner, Ryan Reynolds, Snoop Dogg, Margot Robbie, e Sydney Sweeney.

Antes de sua transferência internacional, atuou como repórter na 9News Sydney, onde esteve à frente de coberturas importantes, inclusive o julgamento por estupro do ex-assessor político Bruce Lehrmann e a condenação de Chris Dawson, acusado de matar a própria mulher. Lauren também fez coberturas diretamente das áreas mais afetadas no período da pandemia de Covid-19.

Cercada por manifestantes

Momentos antes de ser atingida pela bala de borracha neste domingo, a repórter já havia enfrentado outra situação de risco, ao ser cercada por manifestantes enquanto tentava falar por cima do som de tiros e explosões de granadas de efeito moral. Um dos manifestantes chegou a agarrar a câmera com a qual ela se comunicava.

A emissora australiana Nine, responsável pela 9News, confirmou o ocorrido em nota oficial.

“Lauren Tomasi foi atingida por uma bala de borracha. Ela e o cinegrafista estão seguros e continuarão o trabalho essencial de cobertura dos acontecimentos. Este episódio é um lembrete dos riscos que jornalistas enfrentam ao reportar diretamente de áreas de conflito”, escreveram.

O caso também gerou reação no meio político australiano. A senadora Sarah Hanson-Young classificou o disparo como “chocante” e “inaceitável” e pediu que o primeiro-ministro Anthony Albanese exija explicações urgentes do governo dos Estados Unidos. “A liberdade de imprensa é um pilar fundamental de uma democracia forte e funcional”, declarou.

