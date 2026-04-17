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Minas Gerais Repórter da Band Minas tem morte encefálica confirmada após acidente na BR-381 Vítima estava internada, em coma, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII

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Morreu a repórter Alice Ribeiro, que estava no carro da Band Minas envolvido em um acidente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A morte encefálica foi confirmada pela emissora na noite dessa quinta-feira (16). A vítima estava internada, em coma, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O acidente aconteceu na BR-381, em Sabará, na quarta-feira (15). O carro em que ela estava bateu de frente com um caminhão. A equipe retornava da produção de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes na via.

O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local. Ele era natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve passagens pela TV Band Minas entre 2022 e 2024, voltando à emissora em 2025. Ele deixa esposa e uma filha de 7 anos.

Cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, dirigia o veículo | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Já Alice Ribeiro estava na TV Band Minas desde agosto de 2024. Antes, passou pela TV Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia.

Segundo nota da Band Minas, a repórter deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses. "A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter", destaca o comunicado.

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