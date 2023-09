Repórter da Folha de Pernambuco concorre ao Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras

A- A+

A repórter da editoria de Cotidiano da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga, está concorrendo ao Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. A votação está aberta ao público e se estenderá até o dia cinco de outubro. Vote aqui.

“Recebi com muita felicidade e orgulho a notícia de que fui indicada. Estar entres os finalistas desta primeira edição, que já nasce com uma importância e um simbolismo gigantes, é comprovar que seguimos no caminho certo. E o orgulho só aumenta ao saber que estou representando o meu estado, a minha região, e o veículo em que trabalho, a Folha de Pernambuco. Uma honra imensa para mim, também, estar como finalista ao lado de outros profissionais que são incrivelmente competentes, que admiro, e que fazem parte das minhas referências”, disse emocionada.

Jaqueline é autora dos livros "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", "Movendo as Estruturas" e "Big Gatilho: um livro de poemas inspirado no BBB 21", além de coautora do livro Cartas para Esperança.

Com o livro-reportagem Negra Sou, ela foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Biografia Documentário e Reportagem, menção honrosa do Prêmio Maria Firmina de Literatura na categoria Não-Ficção e também do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria Grande Reportagem. A série de reportagens também venceu o Prêmio Antonieta de Barros Jovens Comunicadores Negros e Negras.

Em 2021, Jaqueline venceu o Prêmio AMPE de Jornalismo em Saúde, com a reportagem especial “Consciência Negra: profissionais de saúde negros buscam representatividade”.



Ao longo da sua trajetória, foi ainda agraciada com a Medalha do Mérito Heroínas de Tejucupapo, na categoria Jornalismo, concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e também com o Prêmio Ser Mulher, concedido pelo Grupo Ser Educacional, e com o Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero, promovido pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Conquistou também o Prêmio Neusa Maria de Jornalismo, bem como o Prêmio Operação Cisne Branco e o Prêmio Primeiras Crônicas.

