Repórter da Folha de Pernambuco conquista Prêmio Inspirar 2023

A repórter da editoria de Cotidiano da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga, está entre as profissionais contempladas deste ano do Prêmio Inspirar, do Instituto Neoenergia. Das vencedoras, 13 foram escolhidas por votação popular - como no caso de Jaqueline - e três por mérito cultural concedido.

Ao todo, elas dividirão uma premiação de R$ 140 mil.

Em sua terceira edição, o título contempla lideranças femininas de iniciativas de arte e cultura promovidas na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, cidades do Rio de Janeiro (capital e Baixada Fluminense) e municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

As iniciativas inscritas foram avaliadas por um comitê externo composto por mulheres com atuação nos segmentos de arte e cultura, de acordo com os critérios de avaliação apresentados na chamada do prêmio.



"É uma alegria imensa conquistar o Prêmio Inspirar 2023. Ser uma das vencedoras de um prêmio que leva esse nome é de um orgulho imenso porque, sem dúvidas, ser considerada inspiração para outra pessoa é um dos sentimentos mais gratificantes que pode haver. Eu agradeço muito a cada pessoa que votou. Que sigamos valorizando a cultura, a literatura e atuação das mulheres do nosso país. Sigamos criando e ocupando espaços", afirma Jaqueline, bastante emocionada.

Mais prêmio e homenagem

No mês passado, Jaqueline Fraga foi anunciada no Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que destacou 52 jornalistas do país, sendo 35 mulheres. No mesmo dia, também foi homenageada em uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife, onde foram agraciados escritores considerados destaques em Pernambuco.

