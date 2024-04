A- A+

Homenagem Repórter da Folha de Pernambuco é homenageada na Câmara do Recife Proposição do vereador Ebinho Florêncio teve como objetivo celebrar homens e mulheres que "orgulham a cidade do Recife"

Profissionais de diversos setores da sociedade foram homenageados nesta quinta-feira (25) em sessão solene na Câmara Municipal do Recife. A proposição do vereador Ebinho Florêncio teve como objetivo celebrar homens e mulheres que "orgulham a cidade do Recife" a partir de suas atividades. A repórter da Folha de Pernambuco, Ana Beatriz Venceslau, foi uma das homenageadas.

A lista completa de homenageados conta com 59 profissionais de diversas áreas de atuação como enfermeiros, professores, empreendedores, motoristas de transporte coletivo, advogados, entre outros.

A Folha de Pernambuco tem um histórico de homenagens na Câmara de Vereadores do Recife. No mês passado, o jornal recebeu o reconhecimento pela cobertura do Carnaval 2024 na sessão solene de "Personagens Encantadas do Carnaval 2024 e que orgulham Pernambuco". Leusa Santos, editora-chefe da Folha de Pernambuco, representou o veículo e recebeu o certificado que também foi assinado pelo vereador Ebinho Florêncio.

Também em março, as jornalistas da Folha de Pernambuco Emília Lucena e Pupi Rosenthal estiveram entre as homenageadas da Reunião Solene em celebração ao mês de luta das mulheres, na Câmara Municipal do Recife. A proposta foi da vereadora Cida Pedrosa.

