Repórter da Folha de Pernambuco é homenageada na Câmara Municipal do Recife como escritora destaque

No mesmo dia em que foi anunciada no Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que destacou 52 jornalistas do país, sendo 35 mulheres, a repórter da editoria de Cotidiano da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga, foi homenageada em uma sessão solene realizada na Câmara Municpal do Recife, onde foram agraciados escritores considerados destaques a nível estadual.

O evento começou às 18h desta terça-feira (10), e teve organização do vereador Ebinho Florêncio (Podemos), nascido em Caruaru, no Agreste.

Aos 33 anos, Jaqueline classifica a escrita na sua vida como uma companheira profissional, prazerosa e terapêutica.

"Eu sempre comento como a escrita faz parte de mim. E faz parte desde sempre, desde a infância, perpassando a adolescência e chegando à vida adulta. Costumo dizer que escrevo por profissão, prazer e terapia. E é justamente dessa forma que apresento minhas ideias ao mundo e busco ajudar a movimentar as estruturas", diz orgulhosa, fazendo alusão ao nome do seu terceiro livro, intitulado "Movendo as Estruturas", lançado em janeiro deste ano.

Além dele, Jaqueline assina as obras "Negra Sou: A Ascensão da Mulher Negra no Mercado de Trabalho", lançado em 2019 e o "Big Gatilho", em 2021. Mas não para por aí.

No último domingo (8), durante a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções de Pernambuco, a repórter da Folha de Pernambuco apresentou ao público seu quarto livro: “Pandemia: os reflexos da maior emergência sanitária do planeta em 15 reportagens especiais”.

"Ser reconhecida, hoje, pela Câmara Municipal do Recife, como escritora que orgulha o nosso estado é uma enorme honra. A escrita é a matéria prima de tudo o que eu acredito e me proponho a fazer, seja na literatura ou no jornalismo. Então, é, de verdade, uma emoção muito grande receber essa homenagem", afirma Jaqueline.

