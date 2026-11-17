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PREMIAÇÃO Repórter da Folha de Pernambuco entre os finalistas do 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo A reportagem de Isabelle Barbosa é fruto da escuta sensível de mães de crianças e adolescentes neurodivergentes, que expõem as dificuldades de acesso aos serviços

A repórter da Folha de Pernambuco Isabelle Barbosa é uma dos seis finalistas na categoria impresso/online do "3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo: valorizando o jornalismo e fortalecendo a Odontologia!", promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. A cerimônia de premiação acontece na próxima quinta-feira (26).

A reportagem de Isabelle "Crianças e adolescentes neurodivergentes enfrentam barreiras no acesso à saúde bucal" é fruto da escuta sensível de mães de crianças e adolescentes neurodivergentes. As personagens expõem não apenas as dificuldades de acesso aos serviços odontológicos, mas também o despreparo de profissionais para oferecer um atendimento humanizado e digno, que acolha pacientes e suas famílias.

Finalista

Segundo a jornalista, o texto é "um apelo de mulheres que deixam suas próprias vidas em segundo plano para se dedicar aos filhos e lutam diariamente pela garantia dos direitos básicos deles".

"Escolhi o tema após conhecer a história de uma mãe que ouvia de profissionais que a única alternativa para o tratamento da filha seria a extração de vários dentes. Inconformada, ela procurou diversas clínicas e, depois de muita luta, encontrou uma equipe disposta a oferecer outras possibilidades de tratamento. Essa história me tocou profundamente, sobretudo por saber que muitas pessoas não têm acesso a outras alternativas e acabam perdendo seus dentes, enfrentando consequências que afetam a saúde, a alimentação e a autoestima", conta Isabelle.

A repórter dedicou-se ao longo de pelo menos dois meses ao desenvolvimento da reportagem. Com o levantamento e à apuração de dados, além da escuta de profissionais das áreas de odontologia, psicologia e medicina, tanto dos serviços públicos quanto da rede privada. A diversidade de fontes possibilitou diferentes abordagens e perspectivas sobre a temática.

A matéria conta ainda com a contribuição dos fotógrafos da Folha de Pernambuco, Arthur Botelho e Felipe Ribeiro, e a edição de Gabriella Autran.

"É um trabalho que me enche de orgulho e dá sentido ao jornalismo em que acredito: humano, sensível e capaz de dar voz a quem muitas vezes não é ouvido", completa a jornalista.

O prêmio

O objetivo da premiação é reconhecer e incentivar produções jornalísticas que ampliem o debate sobre a importância da odontologia para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Na categoria Profissional, os três primeiros colocados receberão premiações de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Já na categoria Estudante Universitário, os prêmios serão de R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 800 para o segundo e R$ 600 para o terceiro colocado.

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