Repórter da Folha de Pernambuco fará palestra na Academia Nacional de Medicina

A Academia Nacional de Medicina (ANM), situada na avenida General Justo, no Rio de Janeiro (RJ), receberá o evento “Equidade, diversidade e inclusão racial na força de trabalho médico” nesta quinta-feira (25). A repórter da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga, será uma das palestrantes. As inscrições podem ser feitas no site www.anm.org.br.

O evento, que acontecerá das 15h30 às 20h, é voltado para alunos e profissionais da área de saúde. Haverá emissão de certificados para os participantes do formato presencial.

O tema da apresentação de Jaqueline Fraga, prevista para 16h, será “Demografia e Representatividade”. Ela comentou sobre como encarou o convite e a ligação pessoal que nutre com a tentativa de democratizar acessos dentro da sociedade.

“O convite teve um significado muito especial, ainda mais porque é para falar sobre um tema que me é muito caro, que é a representatividade. Sempre digo que nós, pessoas negras, precisamos nos ver nos mais diferentes espaços, justamente para que percebamos que esses espaços também são nossos e também nos pertencem. A medicina é um espaço ainda majoritariamente embranquecido, então esse debate é fundamental para que a gente atue em prol da equidade”, disse Jaqueline.

"Também me orgulha saber o alcance da reportagem especial que fiz em 2021 sobre a representatividade na área de saúde, onde pude contar a história de profissionais negros, e que no ano passado venceu o Prêmio AMPE de Jornalismo em Saúde. São conquistas que mostram a importância do jornalismo que fazemos na Folha de Pernambuco", acrescentou.

Conheça Jaqueline Fraga

Além de repórter da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga (@jaquefraga_) é escritora e administradora, com MBA em Comunicação e Jornalismo Digital.

Ela também é autora do livro-reportagem "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", uma obra finalista do Prêmio Jabuti, menção honrosa do Prêmio Maria Firmina de Literatura e do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e cuja série de reportagens venceu o Prêmio Antonieta de Barros Jovens Comunicadores Negros e Negras.

É também autora do livro "Movendo as Estruturas" e do "Big Gatilho, um livro de poemas inspirado no BBB 21", além de coautora do livro "Cartas para Esperança".

É idealizadora do Festival Pernambucano de Literatura Negra, evento que busca evidenciar a literatura produzida por autoras e autores negras e negros.

Também atua como colunista e coordenadora da “Coluna Negras Que Movem” publicada no Portal Geledés - Instituto da Mulher Negra, além de colaborar como colunista no Portal UOL.



