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susto Repórter do SBT Rio é atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo em São Gonçalo Jornalista participava da cobertura de um caso policial envolvendo um homem que havia se entregado às autoridades após matar uma vizinha

A noite dessa quinta-feira (14), foi marcada por um momento de tensão durante o telejornal SBT Rio. A repórter Júlia Cabrero acabou sendo atingida por uma viatura da Polícia Militar enquanto realizava uma entrada ao vivo em frente à 74ª Delegacia de Polícia, em Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A jornalista participava da cobertura de um caso policial envolvendo um homem que havia se entregado às autoridades após matar uma vizinha durante uma discussão. Enquanto falava para a câmera, uma viatura do 7º BPM realizava uma manobra de marcha à ré no interior da delegacia e acabou atingindo a profissional, que caiu no chão com o impacto.

Momento causou preocupação ao vivo

A cena gerou apreensão imediata entre os telespectadores e também dentro do estúdio do jornal.

Logo após o impacto, o cinegrafista interrompeu a imagem e a apresentadora Isabele Benito reagiu ao vivo, demonstrando preocupação com a colega.

"Cuidado aí, pelo amor de Deus. Está tudo bem, Júlia? Está tudo bem, por favor?", perguntou a âncora durante a transmissão.

Pouco tempo depois, Júlia retornou ao ar para tranquilizar a equipe e o público, afirmando que não sofreu ferimentos graves.

Jornalista afirmou que passa bem

Apesar do susto, a repórter conseguiu se recuperar rapidamente após o acidente. Posteriormente, ela também reforçou que o episódio não passou de um grande susto.

A rápida resposta da jornalista ajudou a diminuir a preocupação nas redes sociais, onde o vídeo do momento começou a circular e viralizou entre internautas pouco depois da transmissão.

Polícia Militar se pronunciou sobre o caso

Após a repercussão do episódio, a Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma nota explicando o ocorrido.

Segundo a corporação, a viatura realizava uma manobra em um espaço reduzido no interior da 74ª DP quando acabou atingindo a profissional de imprensa.

A PM também afirmou que o veículo possui pontos cegos que podem dificultar a visibilidade do motorista durante determinadas movimentações.

"Vale destacar que o veículo possui pontos cegos que, em espaços reduzidos, dificultam a visibilidade do condutor", informou a corporação em comunicado.

Apesar do incidente, Júlia Cabrero seguiu sendo elogiada nas redes sociais pela calma ao retornar à transmissão após o ocorrido.



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