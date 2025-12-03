Repórteres da Folha de Pernambuco são finalistas do Prêmio Fiepe de Jornalismo 2025
Maysa Sena e Vitória Floro disputam a categoria Internet com reportagens sobre hidrogênio verde e logística, em cerimônia que acontece no dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria
As repórteres da Folha de Pernambuco Maysa Sena e Vitória Floro foram anunciadas como finalistas do Prêmio Fiepe de Jornalismo 2025, nesta quarta-feira (3). Ambas concorrem na categoria Internet, com trabalhos que abordam temas estratégicos para o desenvolvimento econômico de Pernambuco.
Maysa Sena disputa com a reportagem “Hidrogênio verde: ciência e inovação a serviço da transição energética”, que traz o avanço das tecnologias sustentáveis e o papel do estado no cenário da energia limpa.
Leia também
• Prêmio IEL de Talentos reúne finalistas e anuncia vencedores no Recife
• Nexto leva performance "Grande Prêmio Brazil" para feiras do Agreste de Pernambuco
• 'O agente secreto' é indicado ao Spirit Awards, maior prêmio do cinema independente
Já Vitória Floro concorre com o material “Pernambuco é hub estratégico no cenário logístico nacional e internacional”, que destaca a posição privilegiada de Pernambuco e sua importância no fluxo de cargas pelo país e pelo mundo.
A cerimônia de premiação está marcada para o dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria, onde serão revelados os vencedores da edição 2025.