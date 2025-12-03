A- A+

Premiação Repórteres da Folha de Pernambuco são finalistas do Prêmio Fiepe de Jornalismo 2025 Maysa Sena e Vitória Floro disputam a categoria Internet com reportagens sobre hidrogênio verde e logística, em cerimônia que acontece no dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria

As repórteres da Folha de Pernambuco Maysa Sena e Vitória Floro foram anunciadas como finalistas do Prêmio Fiepe de Jornalismo 2025, nesta quarta-feira (3). Ambas concorrem na categoria Internet, com trabalhos que abordam temas estratégicos para o desenvolvimento econômico de Pernambuco.

Maysa Sena disputa com a reportagem “Hidrogênio verde: ciência e inovação a serviço da transição energética”, que traz o avanço das tecnologias sustentáveis e o papel do estado no cenário da energia limpa.

Já Vitória Floro concorre com o material “Pernambuco é hub estratégico no cenário logístico nacional e internacional”, que destaca a posição privilegiada de Pernambuco e sua importância no fluxo de cargas pelo país e pelo mundo.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria, onde serão revelados os vencedores da edição 2025.

