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Guerra no Oriente Médio Representante americano atribui bombardeios na Síria a Israel e denuncia 'escalada desnecessária' Governo sírio também atribuiu a Israel os bombardeios ocorridos durante a manhã na pista do aeroporto militar de Abu Duhur, que não deixaram vítimas, mas provocaram danos materiais

O representante dos Estados Unidos para a Síria acusou Israel de estar por trás dos bombardeios desta terça-feira (18) contra uma base militar desativada no noroeste do país e denunciou a ação como uma "escalada desnecessária".

O governo sírio também atribuiu a Israel os bombardeios ocorridos durante a manhã na pista do aeroporto militar de Abu Duhur, que não deixaram vítimas, mas provocaram danos materiais.

Os "ataques aéreos israelenses contra a base aérea de Abu al Duhur constituem uma escalada desnecessária que não contribui para a estabilidade regional", escreveu o enviado dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack.

"Incentivamos todas as partes a priorizar o discurso racional em vez de novos incidentes militares", acrescentou em sua mensagem no X.

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