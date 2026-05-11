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Visita Representantes da CasaRosa visitam Folha de Pernambuco e divulgam bingo solidário A ONG oferece acolhimento para mulheres do interior do estado que estão passando pelo tratamento do câncer de mama nos hospitais públicos do Recife

Representantes da ONG CasaRosa visitaram a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (11) para abordar o trabalho de apoio às mulheres do interior do estado que precisam se submeter ao tratamento do câncer de mama nos hospitais públicos do Recife. Na ocasião, a instituição também divulgou o bingo solidário que será realizado no próximo mês.

As integrantes da CasaRosa foram recebidas pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; e pela editora-chefe, Leusa Santos. A ONG foi representada pela presidente Luciana Maranhão; pela diretora Kadja Camilo; e pela conselheira Rosa Menezes.

A CasaRosa tem sua sede localizada no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. A ONG teve início em 2014 e oferece serviços de assistência psicossocial, fisioterapia e orientação nutricional com profissionais que atuam voluntariamente na instituição de forma sistemática.

As mulheres chegam à CasaRosa por meio de encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como Oswaldo Cruz, Imip, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital de Câncer.

Elas ficam no espaço pelo tempo necessário enquanto realizam tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Atualmente, a ONG consegue atender até 18 mulheres simultaneamente.

Por serem de locais distantes do Recife, as mulheres não teriam capacidade de retornar às suas casas durante o tratamento.

As radioterapias, por exemplo, podem chegar a 35 sessões. Essas usuárias permanecem no local inclusive nos fins de semana.

"Ter uma casa só para mulheres, onde elas possam se sentir com liberdade e com a tranquilidade de saber que só quem está no local são mulheres que estão vivendo a mesma situação é um diferencial", afirmou Kadja Camilo.

Bingo solidário

Durante a visita à Folha de Pernambuco, a ONG divulgou a realização do 8º Bingo Solidário da CasaRosa. O evento acontece no dia 10 de junho, a partir das 15h, no Recife Expo Center, localizado na área central do Recife.

O evento beneficente oferecerá mais de 100 prêmios aos participantes. Os interessados devem entrar em contato por meio do WhatsApp (81) 98176-6302.

O pagamento do ingresso, que dará direito à cartela, deverá ser feito somente por Pix.

"O bingo é justamente para a gente angariar fundos e fazer as reformas na casa. A gente precisa fazer acessibilidade dos banheiros, melhorar a cozinha e a casa de uma forma geral", reforçou a presidente Luciana Maranhão.

Apoiadores do bingo

O bingo solidário da CasaRosa tem como patrocinadores Ouro Azoy Yachts, Cadan, Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Federal Energia, Logmaxxi e Brifort Terminais Log, Magnum Tires, Maravilha Motos, Maxxima Energia, Mob Motos, Mobibrasil Expresso, PontesTur e Shineray.

O apoiador Prata é o Ícone Visão. Já os patrocinadores Bronze são Posto Concorde - Multipostos e Posto Imperador.

Os apoiadores financeiros são Blue Gold Serviços, Camila Ferreira da Costa, Cláudia Brennand, Cláudio Uchôa de Moraes, Francisco Tude, Gerez Aguiar, José Valdir , Luciana Galdino, Paulo Perez e Mayana Salles.

Os apoiadores do bingo são Bandeirantes Mídia, Casa Florance - flores, Cassinha - grid, palco e som, Criativas Eventos, Dj - Elias Cabus, Filme - Antônio Félix, Folha de Pernambuco, Fotografia - Deyvison Nunes, Gráfica Natália Tabosa (cartelas), Made Assessoria, Marta Lima e Stampa Outdoor.

Lucinha Cascão, Lana Bandeira, Benta Brigaderia, Donna Brigadeiro, Doce Bolinha, Ana Santos e Margot Doces Finos estão entre as doceiras que vão apoiar o evento.



Doação

A ONG CasaRosa é financiada através de doações de pessoas físicas ou jurídicas. A contribuição pode ser feita diretamente à organização.

Banco Itaú - agência 1632 c/c 25388-4

(Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco)

Chave PIX: 19.858.419/0001-07 (CNPJ)

O espaço também recebe produtos de alimentação e higiene que são necessários no dia a dia ou serviço voluntário. Os interessados podem deixar na sede ou entrar em contato por meio dos números (81) 3129-7761 e 98176-6302 (WhatsApp).



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