Sex, 05 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
saúde

República Democrática do Congo confirma mais 71 casos de ebola

Total de diagnósticos sobe para 452, com 82 mortes

Reportar Erro
Surto de ebola no Congo preocupa autoridades sanitáriasSurto de ebola no Congo preocupa autoridades sanitárias - Foto: Seros Muyisa/AFP

A República Democrática do Congo informou nesta sexta-feira (5) que o número de casos confirmados de ebola aumentou para 452, após a confirmação de 71 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. As infecções causaram 82 mortes.

As informações foram noticiadas pela agência Reuters e atribuídas ao governo da nação africana. 

O surto de ebola causado pela cepa Bundibugyo do vírus é um dos mais graves registrados desde que a doença foi descoberta e, além do Congo, também já afetou Uganda. A situação foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Leia também

• OMS e agência africana de saúde lançam plano de US$ 518 milhões para combater surto de ebola

• Paciente que teve suspeita de ebola descartada ficou em abrigo de SP; local passa por medidas

• Quênia mantém polêmico projeto de centro de quarentena para americanos expostos ao ebola

Para fazer frente ao surto, a OMS e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, vinculado à União Africana, anunciaram nesta sexta-feira (5) um plano conjunto de resposta continental. 

O plano tem duração de junho a novembro de 2026 e pretende arrecadar 518 milhões de dólares para ajudar os países africanos e parceiros a agilizarem a preparação, detecção e resposta.

Como não há vacinas ou tratamentos específicos para o ebola causado pelo vírus Bundibugyo, o plano traça medidas para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde mesmo que os países se encontrem em emergências sanitárias agudas. A implementação das medidas já começou nos países afetados e naqueles sob maior risco.

Além dos dois países onde já há casos confirmados, são considerados sob maior ameaça de importar a doença Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Zâmbia, República Centro-Africana, Tanzânia, Etiópia, Angola, Congo (Brazzaville) e Burundi.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter