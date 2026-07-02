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EBOLA República Democrática do Congo inicia testes clínicos de potenciais tratamentos contra o ebola O estudo avaliará o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir

A República Democrática do Congo (RDC) iniciou, nesta quinta-feira (2), um ensaio clínico com dois potenciais tratamentos para a variante Bundibugyo do vírus ebola, responsável pelo surto no país, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Hoje, o ensaio clínico com dois tratamentos teve início com a inclusão do primeiro paciente", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jornalistas.

O estudo avaliará o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir, tanto separadamente quanto combinados, acrescentou.

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