EBOLA
República Democrática do Congo inicia testes clínicos de potenciais tratamentos contra o ebola
O estudo avaliará o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir
Ebola: temperatura de um passageiro é verificada no Aeroporto de Bunia, no leste da República Democrática do Congo - Foto: Glody Murhabazi/AFP
A República Democrática do Congo (RDC) iniciou, nesta quinta-feira (2), um ensaio clínico com dois potenciais tratamentos para a variante Bundibugyo do vírus ebola, responsável pelo surto no país, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
"Hoje, o ensaio clínico com dois tratamentos teve início com a inclusão do primeiro paciente", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jornalistas.
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O estudo avaliará o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir, tanto separadamente quanto combinados, acrescentou.