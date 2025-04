República Dominicana encerra buscas após colapso de casa noturna que deixou 184 mortos

A- A+

Socorristas dominicanos encerraram na quarta-feira (9) os trabalhos de resgate de sobreviventes na casa noturna que desabou em Santo Domingo, uma tragédia que deixou 184 mortos, enquanto as autoridades trabalham para recuperar os corpos que permanecem entre os escombros.

As autoridades descartaram a possibilidade de encontrar pessoas com vida, enquanto os familiares se aglomeravam no necrotério para buscar informações. Uma lista com nomes de vítimas foi disponibilizada na área próxima ao local para onde os corpos são levados.

O governo informou que abrirá uma investigação sobre o ocorrido assim que terminar as buscas por outros cadáveres entre os escombros da discoteca Jet Set, que desabou na terça-feira durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que faleceu no incidente.

O chefe das operações, Juan Manuel Méndez, atualizou o balanço para 184 mortos na última entrevista coletiva do dia. Algumas horas antes, ele relatou a remoção de 20 corpos.



Méndez disse que os socorristas não abandonarão o local enquanto "houver um parente procurando uma vítima".

De cima, é possível ver a estrutura com o enorme buraco que o teto colapsado deixou.

Mais de 300 socorristas trabalharam entre os escombros de tijolos, lâminas de zinco e barras de aço da casa noturna. Um guindaste de construção e martelos hidráulicos também foram usados.

Dois cães farejadores ajudam a detectar pessoas entre os escombros. Brigadistas de Porto Rico e Israel se juntaram às operações.



'Angústia e muita dor'

Desabamento do teto da boate deixou dezenas de mortos depois que encontraram mais corpos sob os escombros. | Foto: Martin Bernetti

No comunicado mais recente, as autoridades indicaram que, como "todas as possibilidades razoáveis de encontrar mais sobreviventes foram esgotadas", a operação agora se concentrará na recuperação de corpos.

Mercedes López tem um filho desaparecido. Disse à AFP sentir "angústia e muita dor". "Não o encontramos nas listas nem nos hospitais", contou ao se dirigir à tenda em busca de informações.

"Minha irmã está em cuidados intensivos, muito delicada", indicou, por sua vez, Juan Francisco Rosario. "Tenho também um sobrinho em estado delicado, filho dela, e uma sobrinha que morreu devido ao colapso e que ainda não recebemos o corpo".

Além disso, foi confirmada a morte do primeiro estrangeiro. Segundo publicação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, no X, "infelizmente pelo menos um cidadão americano morreu" no desastre.

As autoridades habilitaram desde terça-feira bancos de sangue para receber doações.

O papa Francisco enviou suas condolências aos familiares das vítimas.



Voz do merengue

Não há um balanço oficial sobre o número de espectadores do show de Rubby Pérez, uma das vozes mais emblemáticas do merengue com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" e "Buscando tus besos".

A casa noturna tinha capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 em pé.

Méndez disse que o corpo do cantor foi recuperado de madrugada. O governo prestará homenagem a ele no Teatro Nacional nesta quinta-feira.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também morreu no acidente, bem como os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco.

Trata-se de uma das maiores tragédias da República Dominicana. Em 2023, morreram 38 pessoas numa explosão em San Cristóbal, próximo a Santo Domingo. Duas décadas antes, 136 detentos de uma prisão em Higüey, leste do país, faleceram em um incêndio.

